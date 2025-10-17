ÇòÀÐËã°á¡¡¶¦±é¤Î¡ÖSnow¡¡Man¡×´äËÜ¾È¤Îµ¤ÇÛ¤ê¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¡ÖËÜÅö¤Ë¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÇòÀÐËã°á¡Ê33¡Ë¤¬17Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï10·î´ü¶âÍË¥Ê¥¤¥È¥É¥é¥Þ¡ÖÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þseason2¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¸å11¡¦15¡¢17Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ×¿Í·Ù¸î¡×¤È¤¤¤¦¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦ËÌÂôÃ¤Ç·½õ¡Ê´äËÜ¾È¡Ë¤¬¡¢Ì¿¤òÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷ÀÊÛ¸î»Î¤Î24»þ´Ö·Ù¸î¤òÀÁ¤±Éé¤¦¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£ÇòÀÐ¤ÏË¡Î§»öÌ³½ê¤ÇÆ¯¤¯ÊÛ¸î»Î¡¦´ßÂ¼Î¤²Æ¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Ï¶ÛÄ¥¤â¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡È¤ª¤«¤¨¤ê¡Á¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯Î¤²Æ¤ò±é¤¸¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¸½¾ì¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¶¦±é¤¹¤ë¡ÖSnow¡¡Man¡×´äËÜ¾È¤ò¡ÖËÜÅö¤Ë¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£¹¢¤¬ÄË¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤¿¤á¤Ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÍê¤ó¤Ç¹¢¤ËÎÉ¤¤Êª¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¿¥ì¥³¥ß¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¼þ¤ê¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Îµ¤ÇÛ¤ê¤â¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¤ëÊý¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ºÂÄ¹¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£