アンジャッシュの児嶋一哉が１７日、フジテレビ系「ぽかぽか」で、超大物芸能人から「児嶋だよ！」とツッコまれたときの心境を明かした。

児嶋は、ある番組でＭＣから「どうですか、大島さん」と言われ「児嶋だよ！」とやったものの「全然受けないし、めちゃめちゃ変な空気になっている。何かおかしい」と察したという。

そのときは、児嶋にふったのではなく「森三中の大島に聞いていた」と、本当の大島にふっていたといい「大島優子ちゃんでもそういうときがあった」と振り返った。

そのため「それからは台本を読んで『島』チェック。大島、中島いないか。意外と油断しちゃいけないのが小芝風花ちゃん。『小芝さん』でビクッとしちゃう」と笑わせた。

この「児嶋だよ」ギャグは、超大物芸能人も知っていたといい「美輪明宏さんの楽屋にあいさつに行ったら、まさかの『あら、大島さん』って」とお約束の前ふりをされてしまい「ビックリしすぎて『児嶋だよ』が出ない」という状況に。すると三輪が「児嶋だよ、でしょ？」と言ってくれたといい恐縮しきり。「しかも本番でもちゃんとふって頂いて、助けて頂いた」と感謝していた。