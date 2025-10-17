U-17日本代表、W杯出場メンバー21名を発表！吉田湊海や長南開史らスター候補が集結…初戦は11月3日のモロッコ戦

日本サッカー協会（JFA）は17日、10月22日（水）より集合しカタール・ドーハで行われるFIFA U-17ワールドカップに臨むU-17日本代表メンバー21名を発表した。

チームを率いるのは廣山望監督。招集リストは以下の通り。

GK：

21．平野稜太（大分トリニータU-18）

1．村松秀司（ロサンゼルスFC/USA）

12．松浦大翔（アルビレックス新潟U-18）

DF：

3．田中義峯（浦和レッドダイヤモンズユース）

17．竹野楓太（神村学園高）

4．藤井翔大（横浜F・マリノスユース）

2．藤田明日翔（川崎フロンターレU-18）

16．メンディー・サイモン友（流通経済大学付属柏高）

5．元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島アントラーズユース）

MF：

20．瀬口大翔（ヴィッセル神戸U-18）

14．川本大善（柏レイソルU-18）

8．小林志紋（サンフレッチェ広島F.Cユース）

6．野口蓮斗（サンフレッチェ広島F.Cユース）

13．平島大悟（鹿島アントラーズユース）

15．姫野誠（ジェフユナイテッド市原・千葉）

7．長南開史（柏レイソル）

19．和田武士（浦和レッドダイヤモンズユース）

FW：

9．瀬尾凌太（桐蔭学園高）

11．浅田大翔（横浜F・マリノス）

10．吉田湊海（鹿島アントラーズユース）

18．マギー・ジェラニー蓮（FC琉球U-18）

トレーニングパートナー：

倉橋幸暉（鹿島アントラーズユース）

小枝朔太郎（ジュビロ磐田U-18）

※トレーニングパートナーは11月3日の初戦まで帯同予定

今年のU17アジアカップで主力を務めたメンバーを中心に選出。吉田湊海や長南開史など楽しみな選手たちが揃ってメンバー入りを果たした。

U-17ワールドカップは11月3日（月）に開幕。日本は、モロッコ、ニューカレドニア、ポルトガルとグループステージで対戦する。