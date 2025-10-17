SWEET STEADYが、ニューシングル「ファンファーレ」「すいすてたいむ」を本日10月17日に配信リリースした。

「ファンファーレ」は、過去の自分を受け入れ、未来への一歩を踏み出そうと頑張る人へ贈る応援歌。カップリング曲の「すいすてたいむ」は、メンバーが自分以外のメンバーを紹介する、個性が詰まった他己紹介ソングとなっている。

さらに、今年4月に開催されたデビュー1周年ツアーの映像作品『1st LIVE FILM at Zepp Haneda SWEET STEADY 1st ANNIVERSARY TOUR 2025「SWEET BLOOM」』を12月10日に発売。本作はグループ初の映像作品となっており、初回限定盤、通常盤でのリリースに。初回限定盤にはメンバーの副音声やフォトブック、集合アクリルスタンドが付属する。

なお、SWEET STEADYは11月4日の福岡公演を皮切りに、全国6カ所を巡るツアー『SWEET STEADY JAPAN TOUR 2025 -AUTUMN- 「Collection」』を開催する。ツアーキービジュアルも公開されており、すでに東京、愛知、大阪公演はチケットが完売となっている。チケット情報などの詳細はツアー特設サイトにて。

（文＝リアルサウンド編集部）