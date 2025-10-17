上原さくら、夫の弁当作りでの時短術を公開「ハンディファン2台でブイーーーーーンと」

タレントの上原さくらが16日に自身のアメブロを更新。夫のために作った弁当や、友人とのランチの予定についてつづった。

この日、上原は「夫のお弁当」というタイトルでブログを更新。「今朝もドッタバタでしたが、なんとかお弁当を用意しました」と報告し、完成した弁当の写真を公開した。

続けて、手作り弁当について「昔は『買う方が安いかも？』と思っていたけど、最近はコンビニのおにぎり2個で400円しちゃうんだもん。お腹いっぱい食べたければお弁当の方が安いですよね」と持論を展開。また、忙しい朝の時短術として「朝は常に急いでるから、お弁当冷ますのにコレよ ハンディファン2台でブイーーーーーンと」と、ハンディファンを使って弁当を冷ましていることを写真とともに明かした。

さらに「これから半年以上ぶりの友達とランチ」と報告。「年に1〜2回しかランチする機会がない」という友人とのやりとりについて「ラインを遡ると暑くなる前にランチ行こうか 暑くなくなった頃にランチしようね 寒くなる前にランチ行こう！って感じで、延々とランチしようって言ってる。笑」と紹介した。

最後に「これがお互いに『ただ言ってるだけ』なら、とっくに縁が切れてしまいそうだけれど、年に1〜2回のランチでも10年近く楽しい関係が続いてます」とつづり、ブログを締めくくった。