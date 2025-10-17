堀ちえみ、1日警察署長を務めたことを報告「制服着ると緊張感増すわ」

タレントの堀ちえみが16日に自身のアメブロを更新。大阪府北堺警察署で1日署長を務めたことを報告した。

この日、堀は「メイクをしてから、制服を着ました」と切り出し「大阪府北堺警察署 森田直樹署長から、任命を受けて務めさせていただきます」と1日警察署長に任命されたことを報告。「制服着ると緊張感増すわ」と心境を述べ「やはり制服というのは、どの制服も大変動きやすいので、よく出来ていて凄いなぁ…と思います」とつづった。

その後に更新したブログでは「北花田のイオンでイベント」と明かし「本日は北堺地域安全大会 秋の防犯・防災キャンペーンということで、1日署長を拝命致しました」と改めて説明。「地域の防犯に多大な貢献をされた方々に、感謝状をお渡しさせていただきました」と述べ「賞状の授与は森田直樹署長の代読をさせていただいたので、とても緊張しました」とコメントした。

続けて「そのあと寸劇もありました」と明かし「久しぶりに台詞というものを覚えましたね（笑）」とコメント。「痴漢防止のためや、痴漢の被害に遭った時の対処、遭わないためにはどうしたらいいか？などの指導寸劇でした」と内容を説明し「寸劇では犯人から被害者を守りましたよ！」と報告した。

最後に、イベント後には「堺市北区役所へ行きまして、鈴木敏文区長にご挨拶」したことにも触れ「地元堺市で温かい風を受け、今後も頑張ります」と意気込みをつづり、ブログを締めくくった。