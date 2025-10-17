Snow Man岩本照、昨年に引き続き会見で“暴漢”制圧「セキュリティが緩くないですか？」 藤原丈一郎は後方でドヤ顔
Snow Manの岩本照が主演、ヒロインを白石麻衣が務めるテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『恋する警護24時 season2』（毎週金曜 後11：15）が17日からスタート。同日には東京にある同局内で制作会見が行われ、岩本、白石、藤原丈一郎（なにわ男子）、成海璃子が出席した。
【全身ショット】カッコイイ…シックなグレーのスーツで登場した白石麻衣
会見の冒頭では、まさかの鉄パイプを持った暴漢が乱入。岩本が見事なアクションを披露して、あっさりと制圧していた。その後、暴漢にも優しく手を貸し、忘れていった鉄パイプを返すなどジェントルマンな一面も。鳴海は白石を守り、藤原は後ろでドヤ顔をしていた。昨年の会見に引き続き、暴漢が現れたため、岩本は「セキュリティが緩くないですか？」とテレ朝をイジりつつ「今年は武器を持ってきたんだ」と笑っていた。
2024年1月期にオシドラサタデー枠で放送された『恋する警護24時』の続編。season2では、辰之助（岩本）が所属していた「RACCO警備保障」が「コ・アラセキュリティ」と合併し、「ラッコアラ警備保障」として新体制を築いて新たなスタートを切ることになるが、新メンバーも加わって大きくなった警護チームは、なかなか足並みがそろわないうえに、辰之助は新たなバディ・三雲千早（成海璃子）と事あるごとに衝突し、チーム連携が必須の任務遂行は前途多難。一方、弁護士・岸村里夏（白石）がイギリス・ロンドンへ留学することになり、辰之助と里夏は8時間という時差のある遠距離恋愛に突入。恋に警護に、数々の試練が辰之助を待ち受ける。
そんな辰之助の助けになるのが、合併する以前から共にしてきた藤原演じる後輩ボディガード・原湊。愛嬌があり明るい性格で、俊敏な動きと動物的勘、そして意外にも高いITスキルで頼もしい存在。さらに、辰之助とは真逆で女性との接し方もうまくモテるうえに、里夏との恋がなかなか進展しない辰之助の尻をたたきながら応援する。以前と変わらず“愛され年下キャラ”は健在だが、新警護チームでは後輩もでき、成長した一面も披露する。
【全身ショット】カッコイイ…シックなグレーのスーツで登場した白石麻衣
会見の冒頭では、まさかの鉄パイプを持った暴漢が乱入。岩本が見事なアクションを披露して、あっさりと制圧していた。その後、暴漢にも優しく手を貸し、忘れていった鉄パイプを返すなどジェントルマンな一面も。鳴海は白石を守り、藤原は後ろでドヤ顔をしていた。昨年の会見に引き続き、暴漢が現れたため、岩本は「セキュリティが緩くないですか？」とテレ朝をイジりつつ「今年は武器を持ってきたんだ」と笑っていた。
そんな辰之助の助けになるのが、合併する以前から共にしてきた藤原演じる後輩ボディガード・原湊。愛嬌があり明るい性格で、俊敏な動きと動物的勘、そして意外にも高いITスキルで頼もしい存在。さらに、辰之助とは真逆で女性との接し方もうまくモテるうえに、里夏との恋がなかなか進展しない辰之助の尻をたたきながら応援する。以前と変わらず“愛され年下キャラ”は健在だが、新警護チームでは後輩もでき、成長した一面も披露する。