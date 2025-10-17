TUY

写真拡大

熱帯低気圧 a
2025年10月17日13時05分発表

【画像】台風のたまごの位置・進路を見る

17日12時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
中心位置    北緯13度35分 (13.6度)
東経130度30分 (130.5度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    1006 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

18日12時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯13度30分 (13.5度)
東経124度55分 (124.9度)
進行方向、速さ    西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    110 km (60 NM)

■勢力を増して進む

19日09時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    ルソン島
予報円の中心    北緯15度25分 (15.4度)
東経121度05分 (121.1度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    165 km (90 NM)

20日09時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯17度05分 (17.1度)
東経117度25分 (117.4度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    996 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    210 km (115 NM)

21日09時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯17度20分 (17.3度)
東経114度25分 (114.4度)
進行方向、速さ    西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    994 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    280 km (150 NM)

22日09時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯17度10分 (17.2度)
東経112度10分 (112.2度)
進行方向、速さ    西 ゆっくり
中心気圧    992 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    370 km (200 NM)