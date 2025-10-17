新たな”台風のたまご”発生 あすには台風になるか…今後の進路と勢力は 日本の南を移動し発達、最大瞬間風速35メートルに…気象庁発表データ
熱帯低気圧 a
2025年10月17日13時05分発表
17日12時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯13度35分 (13.6度)
東経130度30分 (130.5度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1006 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
18日12時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯13度30分 (13.5度)
東経124度55分 (124.9度)
進行方向、速さ 西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 110 km (60 NM)
■勢力を増して進む
19日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 ルソン島
予報円の中心 北緯15度25分 (15.4度)
東経121度05分 (121.1度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 165 km (90 NM)
20日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯17度05分 (17.1度)
東経117度25分 (117.4度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 996 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
21日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯17度20分 (17.3度)
東経114度25分 (114.4度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 994 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 280 km (150 NM)
22日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯17度10分 (17.2度)
東経112度10分 (112.2度)
進行方向、速さ 西 ゆっくり
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 370 km (200 NM)