¡¡ºå¿À¤¬17Æü¡¢Ä®ÅÄÈ»²µÊá¼ê¡Ê22¡Ë¤¬¡¢¡Öº¸¼¨»ØPIP´ØÀáÆâ¹üÀÞ´Ñ·ìÅª¼ê½Ñ¡×¤ò½ª¤¨¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤ÎÉÂ±¡¤òÂà±¡¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÀÑ¤ß¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤³¤½¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÀïÎÏ¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢É¬»à¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹Êó¤òÄÌ¤¸¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡º¸¼¨»ØPIP´ØÀá¤È¤Ï¡¢º¸¼ê¤Î¿Íº¹¤·»ØÂè2´ØÀá¤ò»Ø¤¹¡£Ä®ÅÄ¤Ï14Æü¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡¢ÅÍ»³Àï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ºÝ¡¢2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÅêµå¤òÊáµå¡£¤½¤Î¸å¡¢º¸¼ê¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë»ÅÁð¤ò¸«¤»¡¢ÅÓÃæ¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£