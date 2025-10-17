日本時間１７日に米ロサンゼルスで行われた大リーグのポストシーズン、ナ・リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）ドジャース（西地区１位）―ブルワーズ（中地区１位）で、ドジャースの救援陣が奮闘した。

シーズン終盤から不安定な投球が続いていたが、「守護神」佐々木朗希ら４投手が六回途中からの３回以上を１安打無失点に抑え、３−１での勝利に大きく貢献した。（デジタル編集部）

佐々木は、２点リードの九回のマウンドに上がった。１回を投げ切れずにピンチを招いて降板した１３日の第１戦から中２日。大きな注目が集まる中、腕を振った。先頭の５番ボーンは三遊間へのほぼ真ん中への当たり。これをベッツが華麗なジャンピングスローでアウトにすると、次のフレリックは、９９・４マイル（約１６０キロ）の速球で遊飛に仕留めた。最後はダービンからスプリットで空振り三振を奪うと、雄たけびを挙げた。

１００マイル（約１６１キロ）超えこそなかったが、速球で打者を押し込んでいた。１３球中８球がストライクと安定していた。

他のリリーフ陣も好投した。先発のグラスノーは８奪三振で１失点と快投を演じていたが、六回二死後にボーンを歩かせると、降板。ここで左腕のベシアがきっちり抑えた。七回一死二塁からはトレイネンを起用し、ピンチをしのいだ。八回は左腕バンダが三者凡退でに抑え、佐々木につないだ。

リーグ優勝決定シリーズの第１戦は、佐々木が招いたピンチをトレイネンがしのいだ。フィリーズとの地区シリーズ以降は、左腕のベシアとバンダが安定。昨年のポストシーズンでも活躍したトレイネンも、フィリーズとの第２戦こそ炎上したが、その後の３試合は、役割を果たしている。

日本時間１８日の第４戦は大谷翔平が先発する。故障明けでもあり、完投は難しいだろうから、救援陣の支えが勝利には必要だ。不安視された救援陣の奮起で、このまま一気にワールドシリーズへと駆け抜けることができるか――。