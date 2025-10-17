バーガーキングが業界No.1の出店増加率、全国300店舗突破記念「ワッパー祭り」開催/5種のワッパーセットが300円引き【10月20日〜10月24日 各日14時〜】

ハンバーガーチェーン「バーガーキング」は、全国300店舗突破を記念して、10月20日(月)〜10月24日(金)の5日間限定で「ワッパー祭り」を開催する。

期間中、各日14時からバーガーキング公式アプリにて、『ワッパーチーズ セット』『ダブルワッパーチーズ セット』『スモーキーBBQワッパー セット』『テリヤキワッパー セット』『スパイシーワッパー セット』の5種が、通常価格より最大30%オフとなる300円引きで購入できるクーポンを配信する。

対象のセットはいずれもフレンチフライ(S)とドリンク(M)付き。直火焼きの100%ビーフパティにチェダーチーズを合わせた『ワッパーチーズ』、ビーフパティ2枚の『ダブルワッパーチーズ』、スモーキーな BBQソースが特徴の『スモーキーBBQワッパー』、焦がしねぎと赤味噌が隠し味の『テリヤキワッパー』、スパイシーソースが食欲をそそる『スパイシーワッパー』の5種が対象となる。店内飲食･テイクアウトいずれも利用可能。

〈対象商品(すべて税込)〉

◆ワッパーチーズ セット

価格:990円 → 690円(300円引き)

◆ダブルワッパーチーズ セット

価格:1,340円 → 1,040円(300円引き)

◆スモーキーBBQワッパー セット

価格:970円 → 670円(300円引き)

◆テリヤキワッパー セット

価格:970円 → 670円(300円引き)

◆スパイシーワッパー セット

価格:970円 → 670円(300円引き)

注意事項/利用条件

※クーポンの利用には、バーガーキング公式アプリのダウンロードと会員登録が必要。

※セットはフレンチフライ(S)とドリンク(M)付きで、サイズ変更は不可。

〈全国300店舗突破･ハンバーガー業界No.1の出店増加率〉

バーガーキングは、2025年10月に全国300店舗を突破した。300店舗目は、2025年10月20日(月)にオープンする「バーガーキング アソビックスびさい店」(愛知県一宮市)。2025年10月31日(金)には全国308店舗となる見込みだ。

2019年5月には77店舗まで減少した国内店舗数は、約5年で4倍に増加し、ハンバーガー業界No.1の出店増加率で出店を続けている。

出店先は大型ショッピングモールや駅前立地など、通勤･通学や買い物時に利用しやすい場所を中心に拡大中。2028年までに全国600店舗を目指し、未進出エリアも含めて出店を積極的に進めていくという。