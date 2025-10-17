プリンセス・ジュリアナ空港は島のオランダ側、シントマールテン側に位置しており、ＫＬＭオランダ航空の飛行機が定期的に到着する/Shutterstock

（ＣＮＮ）観光客がビーチに立ち並ぶ中、ボーイング７８７型機「ドリームライナー」が頭上３０メートル足らずの位置を降下していく。居合わせた人は両手を宙に上げ、写真撮影のポーズ。後日、撮影した写真が本物なのか尋ねられるかもしれない。

カリブ海北東部のセントマーチン島にある「マホビーチ」は、航空マニアやスリルを求める人にとって楽園だ。島は小さく、地理的条件も独特なため、プリンセス・ジュリアナ国際空港の滑走路とビーチを隔てる道路は１本のみ。繁忙期には毎日、ほとんど手の届きそうな位置を通って５０〜７０便が着陸する。

「怖い」。そう打ち明けるのは、空港のオペレーション部門で働くフランクリン・ウィルソン氏だ。「まるで自分に向かって突っ込んでくるような感じがする」

航空マニアの夢

セントマーチン島には多彩な文化と料理がそろい、島々を巡る「アイランドホッピング」に繰り出す観光客にとって便利な拠点になっている。しかし、多くの外国人にとって島の最大の魅力は、フライトそのものにある。

セントマーチン島は「フレンドリーアイランド」の愛称で知られ、カリブ海北東部の主要交通ハブだ。約９３平方キロの島は北部と南部に分かれる。比較的大きな北部はフランス領「サンマルタン」で、人口の多い南部はオランダ領「シントマールテン」と呼ばれる。空港はフランス側とオランダ側に一つずつ、計二つあるが、大半の便はオランダ側のプリンセス・ジュリアナ空港に着陸する。国際航空運送協会（ＩＡＴＡ）のコードはＳＸＭ。フランスやオランダ、米国各地から直行便を受け入れており、年間１００万人を超える観光客が利用する。

シントマールテンの観光責任者メイリン・チュン氏は、島への着陸を「スリリング」と形容する。「一体どこに着陸するのだろう、と思わず自問してしまう。皆さん、椅子の肘掛けを握りしめながら窓の外を見ている」

この空港はもともと１９４２年に軍用滑走路として開設されたもので、もう８０年あまり稼働している。世界中の航空マニアを魅了して久しく、インスタグラム全盛のこのご時世、インフルエンサーやコンテンツ制作者にとっての人気スポットにもなっている。

「多くの人の『死ぬまでにやっておきたいリスト』に入っている」。そう教えてくれたのは、空港のオペレーション部門でウィルソン氏と一緒に働き、フリーランスの写真家としても活躍するアービング・マドゥロ氏だ。「相当な数のインフルエンサーから、写真撮影を希望するメッセージが届く」

見る人に向けたパフォーマンス

多くのパイロットにとって、ＳＸＭへの着陸は夢が実現する瞬間だ。

「パイロットにはこの光景が好評だ」とマドゥロ氏。「彼らは眼下のビーチに集まった人々を見るのが大好きだから」

眼下の人々すれすれ、滑走路と一般道を隔てるフェンスのすぐそばに着陸するのは難しく、比較可能なのはギリシャのスキアトス国際空港くらいだろう。パイロットの競争心を引き出す空港でもある。

フリーランス写真家のウィルソン氏は、「（どれだけ低い高度を飛んで着陸できるか）腕を競うようにしているパイロットもいる」と説明。「私の写真には、（飛行機が）文字通りフェンスの数メートル上を飛ぶ様子も写っている」

常に安全が最優先とはいえ、見る人に向けたパフォーマンスの要素もある。

「比較的高い位置から降下していくパイロットもいれば、ショーを披露するパイロットもいる」とマドゥロ氏は語る。

「飛行機が海面すれすれを飛ぶのを見たら、このパイロットは派手にやるな、と分かる」「その高度を維持するには、かなりのスピードで進入することが必要だから。飛行機がまっすぐ自分の方に向かってくるのを見て、おびえる観光客の姿を目にしたこともある」（ウィルソン氏）

これは知る人ぞ知る話だが、他機にも増して派手な着陸を見せる航空機が一つある。

「このブラジルの飛行機が来ると分かると、いつもワクワクが抑えきれず、空港へ走って向かう」とウィルソン氏。「彼らは必ずビーチに低空降下してきて、楽しみを提供してくれる」。このプライベートジェットは毎年、計ったようにクリスマスの日に到着するという。

居合わせた人に負傷者が出ることもある。離陸する航空機の後ろに立たないように、という明確な警告があるにもかかわらず、エンジンの風圧を感じようと機体後方に立つ観光客は後を絶たない。ビーチではあまりの風圧に、急いで海に逃げ込む人も。フェンスにしがみついて、少しでも機体に近付こうと試みる無謀な観光客もいるが、これは致命的になり得る。２０１７年には、ニュージーランド出身の観光客（５７）が離陸するボーイング７３７の風圧でフェンスから転落し、死亡する事故が起きた。

「あの衝撃を目当てに来る人も多い」とマドゥロ氏。「フェンスからぶら下がったり、飛行機の真後ろに立ったりする姿が散見される。私はいかに危険か、エンジンからどれだけ大きな推力が出るか知っているので、決してやらない」

復興の物語

１７年にハリケーン「イルマ」が島を襲った際には、甚大な爪痕を残した。

「空港は完全に破壊された」とチュン氏は振り返る。「カオスだった」

その後、プリンセス・ジュリアナ空港は再建され、島の復興の象徴となった。２４年にはオランダのベアトリクス王女の立ち会いの下、正式に再オープンを果たした。

航空マニアにも観光客にも等しく愛される空港にふさわしい、華やかな瞬間だった。そのユニークさと豊かな歴史から、世界でも他に類を見ない空港となっている。

「もう２０年以上、この仕事をやっている」とマドゥロ氏。「毎日、一つとして同じ着陸はない」