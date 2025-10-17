LE SSERAFIMサクラ、黒髪ショート＆ノースリーブのMVオフショット公開「雰囲気変わる」「かっこいい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/17】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）が10月16日に、自身のInstagramを更新。MVオフショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】LE SSERAFIMサクラ「雰囲気変わる」と話題の別人級ビジュ
サクラは、2025年10月24日にリリースとなる1stシングル「SPAGHETTI」のMVのオフショットを多数投稿した。ストレートのロングヘアから全体的に動きのあるウェーブが施された黒髪ショートボブ姿を披露。手編み風のガーリーな帽子、白いタイトなキャミソールに赤いボトムス、水色の厚底サンダルを合わせた個性的なファッションや、ほっそりとした二の腕が際立つ大胆な柄のノースリーブ姿も公開した。
この投稿にファンからは「小悪魔的なキュートさ」「女王様」「かっこいい」「スタイル良すぎ」「似合う」「雰囲気変わる」等の反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
