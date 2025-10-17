エルフ荒川、別人級ヘアに反響殺到「一瞬誰かと」「ポテンシャルがすごい」本人も「鬼バズしててびっくり」
【モデルプレス＝2025/10/17】お笑いコンビ・エルフの荒川が10月17日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】エルフ荒川「反響ありすぎ」別人級ヘアで印象ガラリ
16日放送の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（よる8時〜）にて、番組内の“前髪ぱっつんチェンジ”に出演した荒川。「扉開かせてもらいました」とつづり、いつもの金髪とはガラリと雰囲気の違うぱっつん前髪のピンクヘア姿を同番組内でお披露目している写真を投稿している。荒川は「鬼バズしててびっくり」「反響ありすぎてなんか優勝したんか思った（笑）」と、イメージチェンジへの反響の大きさに驚いた様子で続けている。
この投稿には「素材のポテンシャルがすごい」「最高に似合ってる」「可愛すぎる」「一瞬誰かと思った」「大人ギャルって感じで良い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
