「手つなげない」と伝えたパパ、息子の行動に胸キュンの嵐「ときめいた！」【ママリ】

「傘持ってるから手つなげない」パパ大好きな息子に伝えた結果…4万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

犬犬(@inu_eat_inu)さんの投稿です。親子で手をつなぐ瞬間って本当に幸せですよね。一方、成長とともに手をつなぐ機会が減ってくることも。そう思うと、手をつなげるのは本当に尊い期間ですよね。

本日の育児漫画です ン゛ッッ

お父さんが買い物袋を持ち、傘をさして歩いています。お子さんと奥さんが雨に濡れないようにという、パパの優しさがうかがえますよね。このとき、息子がパパと手をつなぎたがりますが、パパの手はふさがっています。



すると、息子は手をつなぐかわりに、パパの服の裾をつかみました。どうしてもつながりたい気持ちが伝わってきて、なんともかわいいですね。この投稿には「ときめいちゃいますよね」「小さな手が ｷﾞｭｯｯ って服を掴む感覚がたまらんよね」といったリプライがついていました。



親子の関わり合いに癒やされる、なんともほっこりな投稿でした。

3歳が食事で悩み？「大きくなっちゃう」発言の理由に8万いいね

いちご/3歳🎀←登園渋り完了。将来の夢は海賊。(@ichigo_SandM)さんの投稿です。身体が大きくなると、重たくなって抱っこをすることも一苦労です。わが子を抱っこできるのは、ほんのひととき。そう思うとさみしいですが、成長していくわが子を見るのは、とても幸せですよね。



投稿者さんも、育児を幸せに思うママの一人。ある日、食欲のないわが子が心配になりますが…？

夕飯の時、娘が少し思い詰めたような顔で、少し食べた後にお箸を置いて、「…ごちしょーさま」と言うので、「どうした？具合悪い？」と聞いたら、

「大きくなっちゃうから…」

と。

いやいや！太る心配は早すぎるでしょ！😆と笑い飛ばしたら、娘は泣きそうな顔。



「だってママ…。これ以上大きくなったら、抱っこできなくなるねぇって言ってたから。娘ちゃん…まだ抱っこがしたいの。じゅっとじゅっと、起きても、保育園も、おむかえも、ごはんも、おふろも、じゅーっとママと一緒がいいの。ママと抱っこがいいの…」

だそうです泣いた。



ママだってずーーーっと一緒がいいよ！！😭

でもご飯は食べよ！？

いつまでも抱っこをしてほしいから、大きくなりたくないと言い出した娘さんは、とてもかわいらしいですよね。親としてはしっかりご飯を食べて、すくすく成長をしてほしいですが、お子さんの気持ちも理解できます。



この投稿に「しっかり食べて、元気に大きくなってね」「何歳でも抱きしめてあげる！」などのリプライが寄せられました。仲良し親子のエピソードに、胸が温まる投稿でした。

キューピーに激似？生後5か月赤ちゃんに9万いいね「愛は食卓に」「とてつもないキューピー感」

おじいちゃん、おばあちゃんとわが子が関わり合う姿は心が温まりますね。



投稿者のごまだんご¨̮⃝🎀5mさん。当時生後5か月の娘は、すでにおじいちゃんのことが大好き。抱っこされてかわいい表情を見せてくれたといいます。

じいじの事好きすぎる娘、抱っこされてキューピーになってしまう

子どもはおじいちゃん、おばあちゃんのことが大好きですよね。ごまだんご¨̮🎀5mさんの娘さんも、おじいちゃんに抱っこされて、とてもご機嫌。本当にキューピーのように、ぱっちりおめめと、ギュッと結んだくちびるでご機嫌な気持ちを表現してくれています。



この投稿には「めっちゃかわいい！」「リアルキューピー」などのリプライが寄せられています。ご家族の幸せな時間、みんなの笑顔が伝わってきそうな癒やしの投稿でした。

