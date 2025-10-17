草なぎ剛、“幼稚園と中学校の同級生”ビビる大木は「ちゃんと貯金する男でしたね」

俳優の草なぎ剛（51歳）が、10月16日に放送されたバラエティ番組「あの金どこいった？」（フジテレビ系）に出演。ビビる大木が幼稚園と中学校の同級生で「ちゃんと貯金する男でしたね」と語った。



連続ドラマ「終幕のロンド-もう二度と、会えないあなたに-」に出演している草なぎ剛が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。MCのホラン千秋が草なぎ剛に対して、同じく出演していたビビる大木と「2人は仲良しという？」と話を振ると、草なぎは「仲良しというか、何なんだろうね。大木くんは小ちゃい時から知ってるんだけど、幼稚園の時からね」と、ビビる大木が幼稚園と中学校の同級生だったと話す。



草なぎは「ちゃんと貯金する男でしたね。一緒に駄菓子屋さんに行った時、ちゃんと100円をうまく使ってた」と話すと、大木は「正直、記憶にございません」と語った。