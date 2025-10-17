◆男子プロゴルフツアー メジャー第３戦 日本オープン 第２日（１７日、栃木・日光ＣＣ＝７２３８ヤード、パー７０）

前日サスペンデッドになった第１ラウンド（Ｒ）の１３番で２罰打を科された２０２２年大会覇者の蝉川泰果（アース製薬）は第２Ｒで４バーディー、２ボギーの６８と伸ばし、通算２オーバーまで盛り返した。第１Ｒの残り３ホールをプレー後、第２Ｒをホールアウト。「合計２１ホールで３つ伸ばせたことは良かった」と振り返った。

前日にプレーした１３番の第３打でクラブを球の後ろに置いた際、球が動いたように見えたことについて、第１Ｒの中断後に蝉川から確認して欲しいとの依頼が競技委員にあった。この日の第１Ｒのプレー再開前に、ルールズディレクターと蝉川でビデオ検証をしたところ、球は定義「動く」に該当していることが確認された。第１Ｒのプレー中であり、スコアカード提出後の紛議に関わる規則の問題は生じない。

１３番の罰打は蝉川による自己申告によるものだったが、きっかけはヤフーニュースのコメント欄だった。「けっこう僕はターゲットを見ながら構える。その時は動いている感じはなかったし、自覚はなかった」が、コースを離れた後、ヤフーニュースでゴルフの記事をチェックしている際に、コメント欄に「球が動いたのでは」との書き込みがあった。「僕はヤフーニュースをけっこう読むんですけど、いろんな他の選手の記事のコメント欄に、僕のプレーについての指摘があったので」

すぐに日本ゴルフツアー機構（ＪＧＴＯ）の関係者に連絡。１７日のプレー再開前に映像を確認し、パーからダブルボギーになった。「朝に確認がしっかりできて、ホッとした。ホールアウト後だったら失格だったので」。通常よりもラフが長いメジャー仕様のセッティング。クラブをソールする際、この日はより神経を使いプレーした。「気持ち的には折れなかった。一打に集中できたことが、昨日よりいいプレーにつながった」。３年ぶりの大会制覇へ、上位に食らいつく。

【罰の根拠】 プレーヤーは自分のインプレーの球を動かした場合、１罰打を加え、その球を元の箇所にリプレースしなければならない（規則９．４）。リプレースせずにプレーした場合、誤所からのプレーとなり、このケースにおいては重大な違反がないので、合計で２罰打を受ける。球を動かしたことに対する規則９．４の１罰打と、誤所からのプレーの２罰打は重課されず、２罰打だけを受ける（規則１．３ｃ（４）例外参照）