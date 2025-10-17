◆米大リーグ ア・リーグ優勝決定シリーズ第４戦 マリナーズ２―８ブルージェイズ（１６日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ブルージェイズがマリナーズに連勝し、対戦成績を２勝２敗に戻した。

通算２２１勝右腕Ｍ・シャーザーが先発し、交代拒否に見えるブチギレ続投志願もあり、６回途中２失点と好投。ナショナルズ時代の１９年以来のポストシーズン勝利を挙げた。

５―１の５回２死一塁の場面でシュナイダー監督がベンチを飛び出し、マウンドに向かった。直前のリバスに対し、右中間深くへライナーを打たれ、１番アロザレーナとの打席だった。だが３歳年上の監督の顔を強くにらみつけたシャーザーが鬼のような形相で何か言い放つと、監督はベンチへＵターン。続投志願が通った形となり、アロザレーナからは大きく曲がるカーブで空振り三振。ピンチを脱すると、大きく吠えた。６回途中まで投げて３安打２失点４四球６奪三振で勝利に導いた。

シュナイダー監督はマウンド上のやりとりについて「ああ、あれね。ずっと待ってたんだ、マックスにマウンド上で怒鳴られるのを」と冗談めかして明かした。マウンド上では入れ込みすぎることが多々あり、ファーストネームにちなんで「マッド・マックス」と異名をとるシャーザー。同監督は「いやぁ、最高だったね。正直、殺されるかと思った」と笑うと「彼と目が合った瞬間、ああ、これが本物のマッド・マックスかとね。あれは演技なんかじゃない。本物なんだ。あの一面を見せつつ、結果を残す。だからこそ彼は特別なんだ。内野陣もあの場面ではちょっと笑ってたけど、彼はしっかり仕事をやり遂げた」と称えた。