親友が体調崩しても「おなか痛いだけでしょ？」自己中友人に、ついに決別を告げた話【ママリ】

主人公・さほは、中学時代からの友人・ふうかとの関係に悩まされています。趣味が合う2人は、社会人になってからも頻繁に遊ぶ仲。しかし、ふうかは遅刻の常習犯。何度注意しても遅刻癖が治りません。ただ、今回は共通の友人の結婚式に招待されたため、渋々2人で向かいます。素敵な結婚式に感動したのも束の間、帰りの電車でトラブルが発生します…。著者･まえだ永吉(@eikiccy)さんが描く、友人とのトラブル漫画『親友だと思っていたのは私だけ？』をダイジェスト版でごらんください。

動かない電車と体調不良…

友人の結婚式の帰り、電車のトラブルで足止めされてしまいました。2時間、寒いホームで並びますが、一向に運転が再開する気配はありません。他のお客さんも、諦める人がチラホラ。さらに、さほは生理痛で体調が優れません。



それなのに、ふうかは「今日中に帰りたい」の一点張り。しかし、帰りたい理由は教えてくれません。さらに、ふうかは「わたしたち親友だもん。一緒に待ってくれるよね？」という言葉で、さほを縛ります…。

体調が限界…しかし、友人に告げると…

ふうかの言葉、信じられませんね…。親友なら、体調を真っ先に心配するはずです。ふうかは、自分のことしか考えていないのでしょうね。



ついに、さほは我慢の限界を迎えます…。

駅のホームで決別を宣言！

誰だって、あんな冷たい言葉をかけられたら、イヤになってしまいます。さほは、「付き合いを一切やめる」と言い残し、1人でホテルへと向かいます。



このあと、無事にホテルに着いた さほは暖かい部屋で休憩し、ようやく体がラクになります。そして宣言した通り、ふうかと絶縁します。



一緒に過ごす時間が楽しくても、気遣いが感じられず、軽んじられたら、悲しいですよね。自分の都合ばかり押し付けるのは、親友ではなく、都合のいい相手と思っているからです。大切な人との関係を続けるためには、相手への敬意を忘れてはいけませんね。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）