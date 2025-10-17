ÀîºêËãÀ¤¡¡21ºÐ²¼ÎÁÍý¸¦µæ²ÈºÊ¤È¤Î¤Ê¤ì½é¤á¡¡ÉÂµ¤¤â¡Ö¤º¤Ã¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ï¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÀîºêËãÀ¤¡Ê62¡Ë¤¬17ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£21ºÐ²¼¤ÎºÊ¤ÇÎÁÍý¸¦µæ²È¤ÎÀîºê²Ö²»¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤È¤Î¤Ê¤ì½é¤á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤«¤é¡Ö61ºÐ¤ÇºÆº§¤Ê¤µ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£±ü¤µ¤Þ¤ÏÎÁÍý¸¦µæ²È¡£21ºÐÇ¯²¼¡£¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢Àîºê¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£60²á¤®¤Æ¤«¤é21ºÐ²¼¤Î±ü¤µ¤ó¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£¼þ¤ê¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖµÕ¤Ë²¿¤«Í¦µ¤¤â¤é¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡£´èÄ¥¤ì¤Ð¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡½Ð²ñ¤¤¤Ï¶¦ÄÌ¤ÎÍ§¿Í¤Î¾Ò²ð¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡Ö¤½¤ì¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÄ¹Ç¯¤º¤Ã¤ÈÍ§Ã£¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£¤Þ¤¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ê¬¤¬ÂçÊÑ¤Ê»þ¤Ë¡£¤¢¤Èµ¡Ç½ÀÈ¯À¼¾ã³²¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉÂµ¤¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¤Þ¤¢¤º¤Ã¤È¤³¤¦´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈà½÷¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤è¤¯·ëº§¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¼Â¤Ï¡£¤¦¤Á¤ÎºÊ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤«Í§Ã£¤¬¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢ºÊ¤ÎÃÂÀ¸²ñ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¡¢¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£·ëº§¤·¤Þ¤¹¡ª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡²Ö²»¤µ¤ó¤â¤È¶Ã¤¤¤¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤äÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀîºê¡£¤¤¤¤¤È¤³¤í¤â°¤¤¤È¤³¤í¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¿¤«¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ð¤«¤ê¸«¤»¤Æ¡¢¤½¤³¤À¤±¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£ËÍ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿´¤ò³«¤¤¤Æ¡£¤â¤¦ËÜÅö¤ÎÀîºêËãÀ¤¡¢ËÜÅö¤ÎËÍ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤½¤ì¤òÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ¤Î¶¯¤ß¤À¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡º£Ç¯3·î¤Ë·ëº§¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¤¨¡£ËÍ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê2²óÌÜ¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£¤¦¤Á¤ÎºÊ¤âÊì»Ò²ÈÄí¤Ç¡£Êì°ì¿Í»Ò°ì¿Í¡£¤À¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ²¤ì»Ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¡Ö¤¦¤Á¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤â90¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´î¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤Í¡£µÞ¤Ë´ñÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£¼«¤éÊì¤Ë²½¾Ñ¤ò»Ü¤·¡¢ÍÎÉþ¤òÁª¤Ó¡¢ºÊ¤¬¥Í¥¤¥ë¤ò¤·¤¿¤È¸À¤¤¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢¤³¤ó¤Ê¼ãÊÖ¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£