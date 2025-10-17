3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが16日夜、公式YouTubeチャンネルで生配信を行い、2025年12月31日で『フェーズ2』を完結することを発表しました。

2015年にメジャーデビューしたMrs. GREEN APPLE。2020年に、『フェーズ1』完結を宣言し、突如活動休止を発表。約1年8か月の活動休止期間を経て現在のメンバー編成となり、2022年3月に『フェーズ2』開幕として活動を再開しました。

そして、今月14日にバンドのSNSが更新され、「大切なお知らせ」の生配信を16日に行うと告知。注目が集まるなか行われた生配信では、同時視聴者数が65万人を超えたといいます。（レコード会社発表）

■12月31日で『フェーズ2』完結と宣言

生配信では、ボーカル＆ギターの大森元貴さんが「Mrs. GREEN APPLEは、2022年3月18日の活動再開から、今年12月31日までの期間を『フェーズ2』と称します。改めて、今年2025年12月31日で『フェーズ2』を完結することを、ここに宣言いたします」と発表。

続けて、大森さんは「2026年1月1日に『フェーズ3』を開幕します。つまりは、安心してください。活動休止期間を設けません」と語りました。

また、「メンバー編成は変わりません。大森、若井、藤澤の3人で活動を続けていきます。そして、もっと安心してください。安心させてください。『フェーズ3』開幕後、来年夏頃に1か月の長期休暇をいただきます。いただきましょう。さすがにいただきましょう」と、長期休暇をとることも発表。

すると、ギターの若井滉斗さんが「いただきましょうか。そうですね」と話し、大森さんが「改めて振り返ってみると、『フェーズ2』始まってからちゃんとしたお休みは1日もないですからね」と、現在の多忙さを明かしました。

■フェーズ3は「“現在地”を大切にする期間に」

さらに、生配信では『フェーズ3』のバンドデザインと、バンドイメージカラーも発表されました。大森さんは、このデザインについて「次の『フェーズ3』では、これまで築いてきたものをしっかりと守りながら、ミセスのいまを、目的地ではなく“現在地”を大切にする期間にしていきます。その表現を、バンドデザインに落とし込みました。『フェーズ1』『フェーズ2』で作り上げたミセスを守りながら、アップデートしていきます」と、説明しました。

■大切なのは「ミセスがミセスであり続けること」

今回の発表について若井さんは、「来年の『フェーズ3』開幕へ向けて、僕たち自身もものすごくワクワクしております。皆さんに、もっともっと楽しんでもらえるように、さらに進化していきたいと思います」とコメント。

また、キーボードの藤澤涼架さんはこれまでの活動について「『フェーズ2』では音楽活動だったり、新しい挑戦も通してたくさんの方々、たくさんのJAM’S（ファンの総称）の皆さんに出会うことができたことを本当にうれしく思っています。そういった出会いに心から感謝しています」と振り返りました。

そして、大森さんは「何よりも大切なことは、大森が大森であること、藤澤が藤澤であること、若井が若井であること、ミセスがミセスであり続けることだと思っております。残りの『フェーズ2』を、そして『フェーズ3』開幕を、思い切り楽しんでいただけたらと思います」と話しました。