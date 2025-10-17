TeNYテレビ新潟

新潟県では１８日から１９日にかけて夜遅くにかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

新潟地方気象台によりますと、前線を伴った低気圧が日本海を東北東へ進み、北陸地方を通過する見込みです。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、新潟県では大気の状態が非常に不安定となるでしょう。このため、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。

雨雲が停滞したり、予想より発達した場合は警報級の大雨となる可能性があります。

◆雨の予想
１８日に予想される１時間降水量は多い所で、
下越　３０ミリ
中越　３０ミリ
上越　３０ミリ
佐渡　３０ミリ

１８日正午から１９日正午までに予想される２４時間降水量は多い所で、
下越　１００ミリ
中越　１００ミリ
上越　１００ミリ
佐渡　１００ミリ


　新潟県では、１８日夜のはじめ頃から１９日午前中にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物等の管理にも注意してください。