新潟県では１８日から１９日にかけて夜遅くにかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。



新潟地方気象台によりますと、前線を伴った低気圧が日本海を東北東へ進み、北陸地方を通過する見込みです。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、新潟県では大気の状態が非常に不安定となるでしょう。このため、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。





雨雲が停滞したり、予想より発達した場合は警報級の大雨となる可能性があります。◆雨の予想１８日に予想される１時間降水量は多い所で、下越 ３０ミリ中越 ３０ミリ上越 ３０ミリ佐渡 ３０ミリ１８日正午から１９日正午までに予想される２４時間降水量は多い所で、下越 １００ミリ中越 １００ミリ上越 １００ミリ佐渡 １００ミリ新潟県では、１８日夜のはじめ頃から１９日午前中にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物等の管理にも注意してください。