¡Ö¤½¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ï¡ª¡×ÅìÂçÂ´à¥¯¥¤¥º²¦á°ËÂôÂó»Ê¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¸÷¤ëàÊ·°Ïµ¤¤¬¤é¤êá»äÉþ»Ñ¤¬ÏÃÂê¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡ª¡×
¡Ö¥Ç¥¹¤ÚT¥·¥ã¥Ä¡©¡×¤Ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹
¡¡ÅìÂç½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥¯¥¤¥º¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î°ËÂôÂó»Ê¤¬X¤Ç»äÉþ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ËÂô¤Ï¡ÖJAZZ°ìÌ£¡×¤ÈX¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Åìµþéº½ÑÂç³Ø½Ð¿È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼½¸ÃÄ ¡Ö¥¢¡¼¥È¥¥¡¼¥ó¡ª¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²³²È¤È¿¿ÅÄ¤È¤È¤â¤Ë¤¦¤Ä¤ë²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡°ËÂô¤ÏÂç¤¤Ê±ÑÊ¸»ú¤¬Æþ¤Ã¤¿¹õ¤¤T¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢»Ø¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤¤¤Î¤¬¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡ª¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤ª¼Ì¿¿¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢°ËÂô¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹½êÂ°¤Î¥ì¥¹¥é¡¼à¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥ÉáÁª¼ê¤¬º£Ç¯6·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥×¥í¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö "DEATH PAIN" invitacional ¡×¤ÎµÇ°T¥·¥ã¥Ä¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¤½¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ï¡ª¡×¡Ö¥Ç¥¹¤ÚT¥·¥ã¥Ä¡×¡Ö°ËÂô¤µ¤ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤¬ºÇ¹â¤¹¤®¤ë¤ä¤Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£