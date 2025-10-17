¶Ã¤¤ÎÅ¾¿È¡¢33ºÐ¸µ»ÒÌò¤¬Âç¸æ½êÇÐÍ¥¤Èà27Ç¯¤Ö¤ê¶¦±éá¡Ö´ñÀ×¤Ê¤Î¤«¤â¡×¡Ö»ÒÌò¤·¤Æ¤¿¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×
Âç¸æ½ê¤Î¼ÂÉã¤È¤â¤«¤Ä¤Æ¶¦±é
¡¡33ºÐ¸µ»ÒÌò¤¬µ×¡¹¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ç27Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂç¸æ½êÇÐÍ¥¤È¤Î¶¦±é¡£SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12Æü¤ËÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×(TBS)¤ÇÇÏ¼çÌò¤ò±é¤¸¤ëº´Æ£¹À»Ô¤ÎÇÏ¤Ëµ³¾è¤¹¤ëËÜ¿ÍÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢JRAµ³¼ê¤Î¿û¸¶Î´°ì¡£¥É¥é¥Þ¤Î¸ø¼°X¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¶¥ÇÏ¤Î¤³¤È¤¬¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¿û¸¶¤Ï1998Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¤é¤»¤ó¡×¤Çº´Æ£¤È¿Æ»ÒÌò¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2001Ç¯¤Î¡ÖÄà¤ê¥Ð¥«Æü»ï12¡×¤ÈÍâÇ¯¤Î¡ÖÄà¤ê¥Ð¥«Æü»ï13¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÉÍºêÅÁ½õ(À¾ÅÄÉÒ¹Ô)¤ÎÂ©»Ò¡¦¸ñÂÀÏº Ìò¤Ç½Ð±é¡£¤³¤Î±Ç²è¤ÇÉÍºê¤Î¥³¥ó¥Ó¡¦ÎëÌÚ°ìÇ·½õ¤ò±é¤¸¤¿»°Ô¢Ï¢ÂÀÏº¤µ¤ó(µýÇ¯90)¤Ïº´Æ£¤Î¼ÂÉã¤À¤«¤éÉÔ»×µÄ¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö»ÒÌò¤·¤Æ¤¿¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î±Æ¶Á¤Ç¿û¸¶Î´°ì¤ÎÇÏ¤³¤ì¤«¤é¿Íµ¤¤¤½¤¦¡×¡Ö´¶Æ°¤·¤¹¤®¤Æµã¤¤½¤¦¡×¡ÖºÇ¸å¤Ï¤³¤Á¤é¤âÎÞÁ£¤¬¥¦¥ë¥¦¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãºÇ¹â¡¡¿§¡¹¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡¼¡×¡ÖÄà¤ê¥Ð¥«Æü»ï¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¥¸¡¼¥ó¤ÈÍè¤ë¤ä¤í¡×¡Ö´ñÀ×¤Ê¤Î¤«¤â¤Í ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿û¸¶¤Ï»ÒÌò¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¡£Éã¿Æ¤¬JRAµ³¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢2010Ç¯¤Ëµ³¼êÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æµ³¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï04Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö½÷¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î»ö·ïÆü»ï2¡×(TBS)°ÊÍè21Ç¯¤Ö¤ê¤À¡£