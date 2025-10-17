´±Î½¤È¤Î¾×·âºÆº§¤«¤é6Ç¯¡Ä¾¼ÏÂ¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ëàÉáÃÊÃå¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°á»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ÖÅí¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×
¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥«¥Ã¥È¥½¡¼¤òÏÓ¤Þ¤¯¤ê
¡¡½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤ÎµÆÃÓÅí»Ò(57)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤Î²»³Ú¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤È¡£¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÉþÁõ¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÎ×¤àÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¡ô¤É¤ó¤Ê¶Ê¡©¡×¡Ö¡ô¤É¤ó¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¡©¡×¡Ö¡ô¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë!¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤âÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¡×¡ÖÅí»Ò¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¿¿·õ¤ÊÅí»Ò¤µ¤ó¡×¡ÖÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤â¤â¤Á¤ã¤ó¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¡ÖÅí¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡µÆÃÓ¤Ï1984Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ö¥Ñ¥ó¥Ä¤Î·ê¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â¡ÖÂ´¶È-GRADUATION-¡×¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¡£1995Ç¯¤Ë¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÀ¾ÀîÅ¯¤È·ëº§¤¹¤ë¤â¡¢2012Ç¯¤ËÎ¥º§¡£19Ç¯¤ËÅö»þ·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ç·ÐºÑ»º¶ÈÀ¯ºö¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¿·¸¶¹ÀÏ¯¤µ¤ó¤ÈºÆº§¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£