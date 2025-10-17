単独首位でホールアウトしている原敏之（撮影：佐々木啓）

＜日本オープン　2日目◇17日◇日光カンツリー倶楽部（栃木県）◇7238ヤード・パー70＞ゴルファー日本一決定戦の第2ラウンドが進行している。午前スタートの全選手がホールアウトし、ツアー未勝利の34歳・原敏之がトータル3アンダー・単独首位に立っている。

1打差2位タイにマックス・マクグリービー（米国）とキム・ソンヒョン（韓国）。2打差4位タイには河本力、清水大成、勝俣陵、サドム・ケーオカンジャナ（タイ）が続いている。昨年覇者の今平周吾はトータル1オーバー・18位タイでホールアウト。石川遼も同じく18位タイで前半をプレーしている。金谷拓実、平田憲聖らはトータル2オーバー・22位タイにつけている。今大会の賞金総額は2億1000万円。優勝者には賞金4200万円と、来年の「マスターズ」「全英オープン」の出場権が与えられる。
