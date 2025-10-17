自動車メーカーのスズキ(本社・浜松市)は10月17日、昨シーズン、スノーボードアルペン種目のワールドカップで総合優勝し、2026年2月に行われるミラノ・コルティナ五輪でのメダル獲得が期待される三木つばき選手(22)=静岡県掛川市出身=とスポンサー契約を結んだと発表しました。

三木選手は、昨季のワールドカップで総合優勝、2025年3月にスイスで行われた世界選手権でも回転で優勝、五輪種目の大回転で2位となりました。スズキによりますと、五輪イヤーとなる2025-2026シーズンを前に、変化する雪面に柔軟に対応し、高速かつ正確に雪上を滑走する三木選手の特性と同社が長年培ってきた4WD技術への想いが合致し、スポンサー契約に至ったということです。

三木選手は「スポンサー契約を締結していただきましたことに、心から感謝申し上げます。スズキが世界に誇る製造技術と一台一台に込められたユーザーの生活を守るという熱い思いは、まさに私自身が最新の滑走技術を求める姿勢や、私自身が一本一本に込める応援してくださる方々の期待に応えたという気持ちと重なり見える思いでこの契約締結を楽しみにしていました」とコメントしています。

スズキでは今後、主にヨーロッパを舞台に活動する三木選手にSUV車を貸与するなど、五輪イヤーの海外遠征活動を支援していくとしています。