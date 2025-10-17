マリナーズは１６日（日本時間１７日）、本拠地シアトルで行われたブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）第４戦に２―８で敗れ、対戦成績は２勝２敗のタイとなった。

前夜の第３戦と同様、先手をとった。２回、５番ネーラーが通算２２１勝のレジェンド右腕シャーザーからのポストシーズン（ＰＳ）２号ソロ。外角のチェンジアップを捉え、中堅右へ運んだ。中継した米ＦＯＸの実況アナウンサーは「マリナーズにとって、今シリーズ８本目の本塁打、１８得点のうち１４得点を（本塁打で）もたらしています」と伝えた。

直後の３回無死二塁で、右腕カスティジョが右腕第３戦で同点２ランを放った９番ヒメネスに被弾。右翼へ逆転２ランを運ばれた。実況アナウンサーは興奮した口調で「９番打者ヒメネスがまたもや火花を散らします。２夜連続、ブルージェイズの火付け役、雷が２度落ち、誰も予想しないところから歓喜が訪れました」と伝えた。

一死後、連打と四球で満塁のピンチを迎えると左腕スパイアーに交代。しかし、バーショに押し出し四球を与えて１―３に。４回にも２失点して１―５となった。

この試合のハイライトの一つとなったのは５回二死一塁で打者アロザレナの場面だ。マウンドまで歩いてきたスナイダー監督に対し、シャーザーが激高。実況アナウンサーが「シャーザー、ＰＳ６年ぶりの白星まであとアウト１つです」と説明していると、監督はベンチに戻り続投。７８・６マイル（約１２６・５キロ）のカーブで空振り三振に仕留めると、雄たけびをあげながらベンチに戻った。

６回二死一、二塁でスアレスが２番手の左腕フルーハティから右前適時打を放つも反撃はここまで。９回は多くのファンが席を立っていた。

シャーザーは５回２／３を投げ３安打２失点５、三振４四球、球数８７で、今ＰＳ初登板を白星で飾り、ＰＳ通算８勝（８敗）目をマークした。

２勝２敗となったことで敵地トロントに決着は持ち越された。今季本拠地で最後の試合になる可能性のある第５戦は右腕ミラーが先発。悲願のＷＳ初出場へ、２戦連発のゲレロ、ヒメネスをどう抑えるか。大事なマウンドだ。