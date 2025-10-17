伊藤沙莉、最近あった“予想外のハッピーな出来事”に松岡茉優「いい話。素敵よ」
女優の伊藤沙莉（31歳）が、10月16日に公開されたポッドキャスト番組「松岡茉優＆伊藤沙莉『お互いさまっす』【公式】」に出演。最近あった予想外のハッピーな出来事について語った。
「予想外のハッピー」についての話題となり、伊藤沙莉が「予想外のハッピーっていうか、そもそもベースハッピーの話なんだけど、予想外より以前になんかまさかそんな風にっていう感じだったんだけど」と前置きして、自宅からたまたまどこかでやっていた花火が見えたという。
その時、家族や友人が集まっていたので「見えた、見えた」と盛り上がってハッピーな時間だった中で、伊藤の母が「自分が人生で生きてる中で、こんな日が、みんなでこうやって集まって」と突然しっぽり喋り始めたそうで、伊藤は「いつもお母さんてさ『うるせえ、お前！』みたいな感じの人だからさ。私の夫に、私もいるのに、なぜか夫のとこに来て、なんかモジモジ話してたのがすごい可愛かった。それはなんか予想外の反応で、お母さんの。そっからお母さんをお姉ちゃんが撮った写真がなんかすごい良くて。予想外の角度のハッピーもあったっていう話」と話す。
松岡茉優も「いい話。素敵よ」「沙莉に言ってんじゃなくてってのもいいね。直接言えない。かわいい」と語った。
「予想外のハッピー」についての話題となり、伊藤沙莉が「予想外のハッピーっていうか、そもそもベースハッピーの話なんだけど、予想外より以前になんかまさかそんな風にっていう感じだったんだけど」と前置きして、自宅からたまたまどこかでやっていた花火が見えたという。
松岡茉優も「いい話。素敵よ」「沙莉に言ってんじゃなくてってのもいいね。直接言えない。かわいい」と語った。