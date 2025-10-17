153.55　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
153.01　エンベロープ1%上限（10日間）
151.59　一目均衡表・転換線
151.49　10日移動平均
150.12　現値
149.98　エンベロープ1%下限（10日間）
149.75　21日移動平均
149.38　一目均衡表・基準線
147.93　200日移動平均
147.70　一目均衡表・雲（上限）
147.27　100日移動平均
147.19　一目均衡表・雲（下限）
145.95　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）

ドル円は直近の高値圏から修正安の動きを見せている。陰線引けする日が多く、5日線に上値を抑えられて軟調な推移が続くとみられる。