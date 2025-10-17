テクニカルポイント ドル円 陰線引けが多く軟調な推移が継続か テクニカルポイント ドル円 陰線引けが多く軟調な推移が継続か

153.55 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

153.01 エンベロープ1%上限（10日間）

151.59 一目均衡表・転換線

151.49 10日移動平均

150.12 現値

149.98 エンベロープ1%下限（10日間）

149.75 21日移動平均

149.38 一目均衡表・基準線

147.93 200日移動平均

147.70 一目均衡表・雲（上限）

147.27 100日移動平均

147.19 一目均衡表・雲（下限）

145.95 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）



ドル円は直近の高値圏から修正安の動きを見せている。陰線引けする日が多く、5日線に上値を抑えられて軟調な推移が続くとみられる。

