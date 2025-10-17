矢沢永吉の娘・洋子、3歳迎えた次女の誕生日会ショット披露「可愛い盛り」「島根と東京のじいじ＆ばぁばもお孫さんの成長を喜んでいるでしょうね」
ロック歌手・矢沢永吉（76）の長女で、ガールズバンドPIGGY BANKSのボーカル・俳優・矢沢洋子が13日、自身のインスタグラムを更新。「次女さんこの度3歳になりました」と報告し、誕生日を祝う様子を披露した。
【写真】「可愛い盛り」「おめでとう」矢沢洋子が披露した、3歳次女のバースデーショット
洋子は2017年に夫でロックバンド・ギターウルフ元メンバーのU.Gと結婚。21年1月に長女（4）、22年10月に次女を出産した。
投稿では「今年も連休を利用して島根のおうちへGO」と明かし、「ギターウルフ主催の島根ジェットフェスへ遊びに行き久しぶりに会えた皆さんと楽しいひと時を！」「島根といえばしじみ！も勿論ですが私の中では鰻。開店からせめて娘も鰻（正確にはほとんど鰻のタレご飯）を堪能」と家族で島根を満喫する様子をアップ。
さらに「お誕生日会も島根のじぃじばぁばと従兄弟にお祝いしてもらい素敵な連休でした」と振り返り、誕生日ケーキを前にする次女らの姿を写した写真もアップ。「去年も同じ時期に島根にいったけどその時は飛行機が結構大変だった次女も今回は超絶良い子。成長したなぁ」と娘の成長を喜んだ。
コメント欄には「おめでとう」「可愛い盛り」「子どもの成長はあっ！と言う間」「すごく可愛い」「島根と東京のじいじ＆ばぁばもお孫さんの成長を喜んでいるでしょうね」「元気ですくすく成長されますように」など祝福の声が寄せられている。
