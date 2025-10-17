¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¡×°ËÆ£º»·Ã½÷Î®»ÍÃÊ¡¢Aµé´ý»Î·âÇË¤Î²÷µó¤ò¥Õ¥¡¥ó½ËÊ¡¡Ö¤¢¤ì¤Ï´¶Æ°¤·¤¿¡×
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡ÊÌ¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢²¦ºÂ¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢23¡Ë¤Ëº´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¡Ê31¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÂè38´üÎµ²¦Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ï10·î17Æü¡¢Ê¡°æ¸©¤¢¤ï¤é»Ô¤Î¡Ö¤¢¤ï¤é²¹Àô Èþ¾¾¡×¤ÇÂè2¶É2ÆüÌÜ¤ÎÂÐ¶É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ABEMA¤ÎÃæ·Ñ¤Ë¤Ï¡¢°ËÆ£º»·Ã½÷Î®»ÍÃÊ¡Ê32¡Ë¤¬½Ð±é¡£º£·î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè67´ü²¦°ÌÀïÍ½Áª1ÁÈ¤ÎÂÐ¶É¤Ç½ç°ÌÀïAµé´ý»Î¤ò·âÇË¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï½ËÊ¡¤È·ãÎå¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£°æÎµ²¦¤¬Áª¤ó¤À¡È¤¢¤ï¤éìÔÂô¡ª¡É¥Æ¥£¥é¥ß¥¹
¡¡°ËÆ£½÷Î®»ÍÃÊ¤Ï2021Ç¯ÅÙ¤Ë½÷Î®Ì¾¿Í¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¶¯¹ë¡£²¦°ÌÀï¤Ï¡¢½÷Î®²¦°Ì¤È¸ÞÈÖ¾¡ÉéÄ©Àï¼Ô¤Ë½Ð¾ìÏÈ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£´ü¤ÏÊ¡´Ö¹áÆà½÷Î®²¦°Ì¡ÊÀ¶Îï¡¢½÷²¦¡¢½÷Î®²¦ºÂ¡¢½÷Î®Ì¾¿Í¡¢ÁÒÉßÆ£²Ö¡¢33¡Ë¤È°ËÆ£½÷Î®»ÍÃÊ¤¬»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ËÆ£½÷Î®»ÍÃÊ¤ÏÍ½Áª1ÁÈ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢ÅÏÊÕÀµÏÂÏ»ÃÊ¡Ê39¡Ë¡¢ºØÆ£ÌÀÆüÅÍÏ»ÃÊ¡Ê27¡Ë¤Ë¾¡Íø¡£3²óÀï¤Ç¤Ï²¦ºÂ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë·Ð¸³¤â»ý¤Ä¸½ÌòAµé´ý»Î¡¦ÃæÂ¼È¬ÃÊ¤òÁê¼ê¤Ë»ý¤ÁÌ£¤Ç¤â¤¢¤ë¶¯µ¤¤Î¹¶¤á¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»ÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Îµ²¦Àï²òÀâ¤ÎÊ¹¤¼ê¤òÌ³¤á¤¿°ËÆ£»ÍÃÊ¤Ï¡¢ÂÐ¶É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¡Ê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î¡Ë»³¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ÈÂÐ¶É¤Ç¤¤ëÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡ØÂÀÃÏÀèÀ¸¤Ê¤ó¤À¡Á¡ª¡Ù¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¡Ê¾¡Íø¤Ï¡ËÂÀÃÏÀèÀ¸¤ÎÊý¤Ë¸«Íî¤È¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ëµß¤ï¤ì¤¿·Á¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡£ºÇ¶á¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤â¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÁýÅÄ¹¯¹¨È¬ÃÊ¡Ê27¡Ë¤â¡¢¡ÖÆâÍÆÀ¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡ª¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼õ¤±¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éµÕÅ¾¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£¹¶¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¶¯µ¤¤ËÈ¿·â¤Ë½Ð¤Æ¡¢²ÚÎï¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÀä»¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢°ËÆ£½÷Î®»ÍÃÊ¤Ï¶Ã¤¤¤¿´é¤Ç¡ÖÁýÅÄÀèÀ¸¤Ï¿É¸ý¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤éË«¤á¤é¤ì¤ë¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Á¤ã¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸ø¼°Àï¤Ç½÷Î®´ý»Î¤¬Aµé¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë´ý»Î¤Ë¾¡Íø¤·¤¿Îã¤Ï¡¢2003Ç¯NHKÇÕËÜÀï2²óÀï¤ÎÃæ°æ¹·Ã½÷Î®»°´§¡¢2013Ç¯¤Î²¦°ÌÀïÍ½Áª2²óÀï¤Î¹ÃÈåÃÒÈþ½÷Î®²¦°Ì¤ËÂ³¤¯3ÎãÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°ËÆ£½÷Î®»ÍÃÊ¤Î¾Ð´é¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¶½Ê³¡£ABEMA¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤¨¤Á¤ã¤ó¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¶¯µ¤¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¶öÁ³¤Î¾¡¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¯¹¶¤á¤ò¼õ¤±¤¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î´ó¤»¤¬¸«»ö¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤è¡¼¡¼¡¼¤µ¤¨¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¡Ö¤µ¤¨¤Á¤ã¤ó¤Ê¤é¤¤¤±¤ë¤è¡ª¡×¡Ö¤¢¤ì¤Ï´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¤È·ãÎå¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë