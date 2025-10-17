歌手・タレントで双子の出産と育児を公表している中川翔子さんが、自身のインスタグラム・ストーリーズで、双子の成長の一コマを投稿しています。



【写真を見る】【 中川翔子 】「双子 初めて手が重なってた！」日々の成長ひとつひとつに感動

翔子さんは、小さい手がふたつ重なっている写真を投稿。親指の向きから見て、写真の左側を頭にして、身体を横にして並んで寝ている双子の間に、それぞれの手が出ていて、写真の下側にいる双子の片方の左手の上に、写真の上側にいる双子のもう片方の右手が重なっている様子が分かります。

翔子さんは「双子 初めて手が重なってた！」と報告。「お互いのことまだわかってないだろうからかわいい」と、単なる偶然と思われることだからこそ尊いと表現しています。





翔子さんは、双子を出産する数日前に、妊娠・出産・育児にまつわる絵日記を開始。現在は退院して自宅での育児の模様を投稿していて「親族総力戦で交代しながら双子かわいいしてます」「双子をひとりで同時に見る難しさ」「夜通し大人2人が見られる状態じゃなきゃ怖い」など、日々感じる育児の大変さを隠すことなく発信しています。

