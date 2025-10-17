『エアジョーダン11』30周年記念モデルが登場…日本限定モデル”Tokyo”も発売

ジョーダン ブランドは10月16日、1995年の誕生から30周年を記念したエア ジョーダン11の限定モデルを発表した。

1995年のマイケル・ジョーダン復帰年からその足元を支え、ともにリーグ制覇も成し遂げたエア ジョーダン 11。30年の時を経てこの伝説的なシルエットが世界各地のコミュニティにまつわるストーリーとともに蘇る。9つのモデルが展開されるうち、国内で取り扱いされるのは下記の4つ。

エア ジョーダン 11 “Gamma”

オリジナルを彷彿とさせる『エア ジョーダン 11 “Gamma”』は、完全なナイトモード仕様で、エア ジョーダン 11初のオールブラックのカラー。そこに差し込む鮮やかな「ガンマブルー」が、確かな存在感を放つ。特徴的なエナメルレザーのマッドガード、半透明のアウトソール、ナイロンメッシュがアクセントになっている。発売は12月13日。

エア ジョーダン 11 “Rare Air”

シリーズの締めくくりとして華やかに登場する、『エア ジョーダン 11 “Rare Air”』。レッドとブルーのコンビネーションと、色のアクセントをつけたアウトソールで仕上げられたカスタム仕様が際立つ。アイレットに刻まれた「JORDAN」の文字は、シューレースを締めるたびに偉大さを思い起こさせ、次なる舞台へ踏み出す力を与えるような伝統を受け継ぐデザインとなっている。 発売は10月18日。

ウィメンズ エア ジョーダン 11 “Pearl”

従来とは全く異なる印象の『ウィメンズ エア ジョーダン 11 “Pearl”』は、真珠のようなディテールとプレミアムなセイルカラーのレザーアッパーを特徴とし、時代を超えた伝統に敬意を表しつつ、新しいエネルギーでその価値を高めます。幅広のリボンレースと淡水パールのキーチェーンがさらに個性を加えている。発売は11月15日。

エア ジョーダン 11 “Tokyo”

伝統的な日本刺繍で歴史への敬意を示す『エア ジョーダン 11 “Tokyo”』は新旧のテーマを結びつけ、過去を尊重しながら新しい世代のためのリミックスを図っている。グラデーションの入ったレザーのマッドガード、スエードのアッパーと素材端のパイピングがより上質な印象を与える一方、アウトソールに描かれた地図はマイケル・ジョーダンのチャンピオンへの道のりを示している。来春に日本限定で展開予定。

上記3足は税込み3万5200円、『エア ジョーダン 11 Tokyo』のみ税込み3万6300円で発売。SNKRS及び一部のジョーダン取扱店にて取扱予定となっている。