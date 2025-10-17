おかかバター卵かけごはん


【月曜日のウインナー】へとへとで居残り残業。もしもできたての夜食が届いたら／疲れた人に夜食を届ける出前店（1）

モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。

とある町の片隅で、クマがはじめた夜食の出前店。従業員は、サケ、ゴリラ、ネコ。彼らの仕事は、お疲れの人へ夜食を出前すること。心も体もぐったりでご飯も作る気力が出ない…。そんなストレスフルな感情を、おいしい夜食が救い上げてくれるのです。

「こんな夜食が届いたらいいな」という癒しのエピソードとともに、料理初心者でも簡単に作れるレシピをご紹介します。

※本記事は中山有香里著の書籍『疲れた人に夜食を届ける出前店1』から一部抜粋・編集しました。

■日曜日のおかかバター卵かけごはん

明日からのことを考えると…憂鬱…


おかかバター卵かけごはんのレシピ


材料（1人分）

ごはん……1杯

卵黄……1個分

バター……10g

かつおぶし……適量

しょうゆ……適量

作り方

1. お茶碗にごはんを盛り、真ん中を少し凹ませる（卵黄を入れるため）。

2. 1にかつおぶしをかけ、卵黄を真ん中にのせる。バターを添え、しょうゆをかける。

ごはんは炊きたての温かいものを。冷めている場合は、一度温めてから使用してください。

著＝中山有香里／『疲れた人に夜食を届ける出前店1』