休日が終わってしまう憂鬱。出前の夜食で切り替えよう！【おかかバター卵かけごはん】
【月曜日のウインナー】へとへとで居残り残業。もしもできたての夜食が届いたら／疲れた人に夜食を届ける出前店（1）
モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。
とある町の片隅で、クマがはじめた夜食の出前店。従業員は、サケ、ゴリラ、ネコ。彼らの仕事は、お疲れの人へ夜食を出前すること。心も体もぐったりでご飯も作る気力が出ない…。そんなストレスフルな感情を、おいしい夜食が救い上げてくれるのです。
※本記事は中山有香里著の書籍『疲れた人に夜食を届ける出前店1』から一部抜粋・編集しました。
■日曜日のおかかバター卵かけごはん
材料（1人分）
ごはん……1杯
卵黄……1個分
バター……10g
かつおぶし……適量
しょうゆ……適量
作り方
1. お茶碗にごはんを盛り、真ん中を少し凹ませる（卵黄を入れるため）。
2. 1にかつおぶしをかけ、卵黄を真ん中にのせる。バターを添え、しょうゆをかける。
ごはんは炊きたての温かいものを。冷めている場合は、一度温めてから使用してください。
著＝中山有香里／『疲れた人に夜食を届ける出前店1』