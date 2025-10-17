ＶＬＣセキュリティ<2467.NG>が前日比１５％高となる場面があった。データセクション<3905.T>はきょう、東急不動産ホールディングス<3289.T>傘下の東急不動産とＡＩデータセンター事業における包括的業務提携に向けた覚書を締結したと発表しており、これが思惑買いにつながっているもよう。同社は包括業務提携先のデータセクが運営するＡＩデータセンターのサイバーセキュリティー対策を担うため、ＡＩデータセンター・クラウドコンピューティングサービス向けサイバーセキュリティーソリューションの提供体制をグループ全体で構築・強化している。



また、同社はきょう、ＦＲＴ（沖縄県浦添市）が提供するＡＳＭ（アタックサーフェスマネジメント：サイバー攻撃の対象となりうるＩＴ資産を発見し、継続的にリスクの探索・評価を実施すること）サービス「Ｏｒｉｏｎ Ｒｉｓｋ Ｒａｄａｒ．－Ｐｏｗｅｒｅｄ ｂｙ Ｒｅｓｃａｎａ－」の取り扱いを開始したことも明らかにしている。



