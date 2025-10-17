14時の日経平均は662円安の4万7615円、アドテストが144.11円押し下げ 14時の日経平均は662円安の4万7615円、アドテストが144.11円押し下げ

17日14時現在の日経平均株価は前日比662.68円（-1.37％）安の4万7615.06円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は350、値下がりは1222、変わらずは39と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は144.11円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が126.26円、ファストリ <9983>が49.29円、日東電 <6988>が23.06円、ファナック <6954>が18.52円と続いている。



プラス寄与度トップは任天堂 <7974>で、日経平均を9.43円押し上げている。次いでイオン <8267>が5.81円、ＨＯＹＡ <7741>が3.03円、ＫＤＤＩ <9433>が2.42円、花王 <4452>が2.39円と続く。



業種別では33業種中6業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、倉庫・運輸、水産・農林、食料と続く。値下がり上位には保険、銀行、証券・商品が並んでいる。



※14時0分3秒時点



株探ニュース

