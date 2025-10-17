◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ブルージェイズ 8―2 マリナーズ（2025年10月16日 シアトル）

サイ・ヤング賞3度受賞のブルージェイズのマックス・シャーザー投手（41）が16日（日本時間17日）、敵地シアトルでのア・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に先発し、マリナーズ相手に5回2/3を3安打4四球5奪三振2失点と好投。ナショナルズ時代の19年ワールドシリーズ（WS）以来6年ぶりにポストシーズン（PS）で勝利投手となった。ブルージェイズは8―2で逆転勝ちし、敵地での連勝で2勝2敗のタイに持ち込んだ。

シャーザーは5―1で迎えた5回2死一塁の場面で、マウンドに歩み寄ったシュナイダー監督を怒鳴って追い返すと、1番アロザレーナをカーブで空振り三振に仕留め、グラブを叩いてほえた。「状況を頭の中で整理して攻め方も分かっていた。そしたらシュナイズ（監督）が来るのが見えたから、オイオイオイ、今は降りられない、調子も良すぎるのに、と思った」と振り返り、「ちょっと言葉は違うけど、まだ全然いけるし、アウトを取れると分かっているし、とにかく続投したいと伝えた」と説明した。

報道陣からは、監督への反抗は通常許されず、シュナイダー監督との関係はどうなっているのかとの質問も出た。シャーザーは「ブルペンの状況から見ても交代させるつもりはなかったと思う。ただ、自分の様子を見に来たんだろう。続投するために本気で反発したと思っていない」と返答。「自分を奮い立たせるための一手だったと思う。実際に結果は出たから」と話した。

今季は17試合で5勝5敗、防御率5.19と不振。首の痛みでヤンキースとの地区シリーズはロースターを外れたが、ここ一番でレギュラーシーズンとPS合わせて通算先発500回の貫禄を示した。タイガース、ナショナルズ、レンジャーズでWSを経験したベテランは「このためにプレーしているんだ。勝った瞬間は最高だった。PSで勝利をつかむために、1年を通して懸命に努力し、あらゆる犠牲を払い、努力を重ねてきた。攻撃陣も守備陣もリリーフ陣も、全員が今夜は貢献してくれた。それが特別な試合というものだ」と強調。2勝2敗のタイにも「まだ終わってないし、タイトなシリーズだ。勝ったのは素晴らしいが、やるべきことはまだある」と表情を引き締めた。