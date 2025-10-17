「同じボトムスしか穿いてない」人へ！【しまむら】大人に似合う♡「おしゃれスカート」

つい同じボトムスばかり選んでしまう......。そんな人にチェックしてほしいのが【しまむら】のスカート。手に取りやすい価格ながら、シルエットや素材感にこだわった、大人に似合うデザインが揃っています。今回は、40・50代の大人世代にもぴったりの、おしゃれ見えスカートをピックアップ。ボトムス選びに迷っている人も、ぜひ取り入れてみて。

落ち着きピンクが大人可愛いベロアスカート

【しまむら】「ベロアナロースカート」\1,089（税込）

光沢感が上品な印象の、ベロア素材のナロースカート。くすみ感のある落ち着いたピンクで、大人世代のコーデにも馴染みやすそうな一枚です。生地が季節感をプラスしてくれて、本格的な秋服を着るにはまだ暑い日でも秋らしさを取り入れられそう。ブラックやグレーなどシックなカラーのトップスと合わせれば、甘すぎないおしゃれコーデを楽しめます。

大人コーデに馴染みやすい落ち着いたトーンのレオパード柄スカート

【しまむら】「ヒョウガラJQナロースカート」\1,089（税込）

存在感のあるレオパード柄も、ブラウンがベースの落ち着いたトーンなら派手になりすぎず大人も取り入れやすいはず。1,000円台とは思えない高見え感も魅力です。すとんと落ちるシルエットが縦ラインを強調してくれて、すっきりとした印象に見せてくれそう。大人っぽく着こなしたいときは、ほかのアイテムをブラックでまとめて上品さをキープするのがおすすめです。

上品な刺繍で高見えが狙えそうなデザイン

【しまむら】「ベロアシシュウナローSK」\1,089（税込）

全体に小花柄の刺繍が施されたベロア素材のスカート。ほんのり光沢のある質感と品のある刺繍で、プチプラとは思えない上質感が魅力です。ポケット付きで実用的なのも嬉しいポイント。上品な印象のシルエットと刺繍のデザインで、甘すぎない大人可愛いコーディネートを楽しめそう。カジュアルにもきれいめにも合わせやすく、幅広いスタイルに活躍してくれそうです。

素材感で差がつくシンプルスカート

【しまむら】「STミエJQナロースカート」\1,089（税込）

シンプルなブラックのナロースカートは、素材感でおしゃれ見えが叶いそうな一枚。季節感もプラスしてくれそうなニットのような編み地で、@mguu__mさんも「これからの時期めちゃくちゃ使えそ！」とコメント。ベーシックなブラックでいつものスタイルにも取り入れやすく、大人世代のデイリーコーデに取り入れやすい優秀アイテムです。

