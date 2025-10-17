購入特典としてクリアしおりをプレゼント！マリモクラフト「ミッフィー×鳥獣戯画」書店限定グッズ
「ミッフィー×鳥獣戯画」書店限定グッズが、2025年10月24日より対象書店に登場！
「ミッフィー」と「鳥獣戯画」のユーモラスなコラボデザインをモチーフにした、マルシェバッグなど日常づかいに便利なグッズがラインナップされます☆
マリモクラフト「ミッフィー×鳥獣戯画」書店限定グッズ
発売日：2025年10月24日(金)
※一部店舗では発売日が異なる場合があります
種類：全7種
購入特典：「クリアしおり」を1枚プレゼント
実施店舗：特設ページに記載された対象の書店
「ミッフィー×鳥獣戯画」の書店限定グッズが対象書店に登場！
日本の国宝『鳥獣人物戯画』と「ミッフィー」の、楽しいコラボレーションです。
絵巻に登場する鳥獣たちと「ミッフィー」が織りなすユーモラスなシーンを、生き生きと再現しています☆
マルシェバッグやブックカバーなど、7種の書店限定グッズがラインナップ。
書店限定「ミッフィー×鳥獣戯画」コラボグッズ全7種
商品名・価格：
・細型ポーチ 1,760円（税込）
・ブックカバー 880円（税込）
・マルシェバッグ 1,760円（税込）
・ピンバッジセット（2個セット） 1,430円（税込）
・木製キーホルダー 1,100円（税込）
・マスキングテープ2個セット 880円（税込）
・コンパクトミラー 1,320円（税込）
「鳥獣戯画」の世界観に「ミッフィー」が自然と馴染む、和を感じさせる色調のグッズ。
ウサギやカエルたちと「ミッフィー」の楽しい共演です。
ブックカバーやマルシェバッグには「おばけミッフィー」も登場して、遊び心も感じるラインナップとなっています。
※商品はなくなり次第終了
※販売アイテムは状況により予告なく変更・中止になる場合があります
※商品画像は全てイメージです。実際の商品とは異なる場合があります
※在庫状況など取り扱い商品については、店舗に直接問い合わせてください
購入者特典
「ミッフィー×鳥獣戯画」書店限定グッズを2,200円(税込)以上購入すると、購入特典として「クリアしおり」を1枚プレゼント！
スマホにも入るサイズがうれしいノベルティです☆
※画像はイメージです。実際の賞品とは異なる場合があります
※ノベルティは、一人１会計につき１枚の配布
※ノベルティは無くなり次第終了
※レシートの合算はできません
「ミッフィー」が「鳥獣戯画」の世界に入り込んだような、ユニークで遊び心あふれるグッズ！
「ミッフィー×鳥獣戯画」の書店限定グッズは、2025年10月24日（金）より対象の書店にて販売開始です。
