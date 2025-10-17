グランベリーパークにて、2025年も「スヌーピー」のクリスマスイベント＆アイスリンクを開催！

クリスマス期間限定のイベント“SNOOPY CHRISTMAS 「BIG GIFT」“と、”SNOOPY ICE ARENA 「WINTER BIG FUN」”が実施されます☆

グランベリーパーク “SNOOPY(スヌーピー) CHRISTMAS 「BIG GIFT」“

開催期間：2025年11月8日（土）〜12月25日（木）

場所：グランベリーパーク

東京・町田市にある、渋谷駅より田園都市線急行で約35分の駅直結のエンターテインメントパーク「グランベリーパーク」にて、クリスマス期間限定のイベントが開催されます！

2025年クリスマスのテーマは「BIG GIFT」

駅に降り立った瞬間からミニツリーとイルミネーションがクリスマスの訪れを告げ、施設へ足を踏み入れると「スヌーピー」と仲間たちのデザインがあしらわれた華やかな空間が広がります。

また、高さ約8mのクリスマスツリーは、「BIG GIFT」というテーマを象徴する巨大リボンとかわいらしいプレゼントで彩られ、心躍る装飾が楽しめます。

まさにエンターテインメントパークであるグランベリーパークならではの、とびっきりの演出で特別なクリスマスを体験できるイベントです☆

また、この季節には欠かせないクリスマスケーキも、11店舗以上で販売。

クリスマス気分を盛り上げます。

さらに、グランベリーパークの冬の風物詩、アイスアリーナが2025年も登場。

「BIG GIFT」と連動した、「WINTER BIG FUN」のテーマのもと、巨大スケートシューズを用いた華やかなキービジュアルで冬の楽しさを演出します。

2025年10月にコミック誕生75周年を迎えた『PEANUTS』

そのアニバーサリーイヤーのクライマックスとして、華やかさと豪華さあふれる装飾でクリスマスイベントを盛り上げます！

リボンとプレゼントで彩られた、高さ約8mの「BIG GIFT」を表現したクリスマスツリーが登場

開催期間：2025年11月8日（土）〜12月25日（木）

※イルミネーションは2026年2月28日（土）まで点灯予定

※期間中、シアタープラザの炎のオブジェの演出は中止

点灯時間：16:00〜22:00

※2025年11月8日（土）のみ17:00〜22:00

演出時間：16:00〜20:00

※毎時00分、30分で音楽と合わせたイルミネーション演出を実施予定

※諸事情により中止する場合があります

場所：シアタープラザ（クリスマスツリー）

※イルミネーションは、ウェルカムプラザ、グランベリープラザを中心にグランベリーパーク全体に設置

クリスマスイベントでは、2025年もシアタープラザに高さ約8mのクリスマスツリーが登場します。

イベントのシンボルとして設置されるこのツリーは、テーマである「BIG GIFT」を象徴する存在です。

大きなリボンがかけられたその様子は、ツリーそのものが特別なプレゼントのような華やかさを放ち、訪れる人々を温かく迎えます。

ツリー全体にはリボンが、ツリーの根元には色とりどりのプレゼントボックスが散りばめられ、「スヌーピー」と仲間たちとともに贈り物が溢れ出すような装飾が施されており、昼夜問わずフォトスポットとしても楽しめます！

南町田グランベリーパーク駅構内

さらに、南町田グランベリーパーク駅構内も、色とりどりの装飾が施され、駅に降り立った瞬間から、クリスマスムードに包まれた幻想的な雰囲気を感じることができます。

ウェルカムプラザ

さらに、いろいろな所で「スヌーピー」とイルミネーションがお出迎え！

グランベリープラザ

その場にいるだけで夢見心地になれるイルミネーションが楽しめます。

サンタクロース姿のスヌーピーが登場する、夢いっぱいの点灯式

開催日：2025年11月8日（土）

時間：17:00〜17:15

場所：シアタープラザ（クリスマスツリー前）

※小雨決行、荒天中止（グランベリーパークWEBサイト上で告知）

サンタクロースの衣装を身につけた「スヌーピー」が「スヌーピーミュージアム」からワンダーシアター内を歩いてツリー前に登場！

クリスマスツリーの点灯式が行われます。

1日限りの点灯式でグランベリーパークのクリスマスを盛り上げてくれます☆

オリジナルのスヌーピーが作れる！スヌーピーのぬいぐるみワークショップ

料金：6,600円（税込）

開催日 ：12月13日（土）・14日（日）

時間：

1）10:00集合、10:15開始（11:35終了）

2）12:50集合、13:05開始（14:25終了）

3）14:40集合、14:55開始（16:15終了）

4）16:30集合、16:45開始（18:05終了）

所要時間：80分

場所：グランベリーホール by iTSCOM

定員：36名／回

参加対象：小学生以上

※申込は、2025年10月18日（土）18:00〜「スヌーピーミュージアム公式サイト」より可能です

「スヌーピーミュージアム」で人気の「スヌーピーのぬいぐるみワークショップ」が期間限定で特別開催！

ボディ（本体）にペレット（詰め物）や綿を入れ、名前入りのTシャツや首輪を付けるなど、オリジナルのスヌーピーが作れます。

”SNOOPY ICE ARENA 「WINTER BIG FUN」”

開催日 ：2025年12月6日（土）〜2026年3月1日（日）

時間：平日13:00〜20:00、土日祝11:00〜20:00（19:30受付終了）

※年末年始営業時間2025年12月25日（⽊）〜2026年1月7日（⽔）11:00〜20:00、12月31日（水）11:00〜18:00（17:30受付終了）

場所：オアシスプラザ

※雨天・荒天中止（グランベリーパークWEBサイト上で告知）

※安全を考慮し主催者の判断により、営業時間が変更もしくは営業中止となる場合があります

2025年のテーマはクリスマスイベントのテーマ「BIG GIFT」と紐づいた「WINTER BIG FUN」

「スヌーピー」と仲間たちが描かれたポップで華やかな壁面に囲まれたアイスアリーナが登場します。

リンクの内側には、スケートを楽しむ「ピーナッツ・ギャング」たちとリボンがあしらわれ、入口では「チャーリー・ブラウン」と「スヌーピー」がお出迎え！

受付の壁面には、スケート靴やプレゼントを運ぶ「ピーナッツ・ギャング」たちが描かれ、物語の世界観が表現されます。

ワンポイントレッスンやスケート教室もあり、初心者にも安心なイベントが充実

【スケート教室概要】

料金：スケート教室3,500円（税込）／60分

※予約制、雨天・荒天中止

日程：

・2025年12月21日（日）、28日（日）、30日（火）

・2026年1月3日（土）、4日（日）、10日（土）、12日（月・祝）、18日（日）、25日（日）／2月1日（日）

時間：9:00集合、9:30開始（10:30終了）

募集受付：2025年12月6日（土）11:00〜

予約フォーム：https://forms.gle/e5SwfgFLCi5sEJvQA

定員：25名

参加資格：4歳以上のスケート初心者

初心者向けスケート教室は完全予約制。

お子さまから大人の方まで楽しくスケートを体験ができます！

スヌーピーミュージアムでも季節限定イベント「ハッピー・クリスマス」を開催

販売期間：2025年11月1日（土）〜12月25日（木）

販売店舗：PEANUTS Cafe スヌーピーミュージアム

スヌーピーミュージアムでも季節限定イベント「ハッピー・クリスマス」を開催。

今回のテーマは「スヌーピーだらけのクリスマス！」

館内には「スヌーピー」だらけのクリスマスツリーや「ウッドストック」だらけにデコレーションされたツリーなど計4本のクリスマスツリーが登場します。

ミュージアムショップ「BROWN’S STORE（ブラウンズストア）」では、「ハッピー・クリスマス」限定のグッズを発売や、限定イベントとしてサンタクロースの衣装を着た「スヌーピー」のグリーティングも開催し、クリスマス気分を満喫できます。

【PEANUTS Cafe】 クリスマス限定メニュー

※画像は2024年のもの

「スヌーピーミュージアム」の企画展“ハッピー・クリスマス” をテーマに、デザートやドリンクの連動メニューが登場。

また、期間中はクリスマスにまつわるアートが施された限定カプセルトイも展開されます。

Grandberry Park クリスマスメニュー2025

販売期間：2025年11月8日（土）〜12月25日（木）

特設ページ：https://gbp.minamimachida-grandberrypark.com/special/?cd=000084

※2025年11月8日（土）より公開

バラエティに富んだクリスマス限定メニューが、グランベリーパークの各店舗に登場！

施設内の飲食店では、この時期限定のクリスマスケーキやスイーツ、オードブルなど、さまざまなメニューが楽しめます。

店内での飲食はもちろん、事前予約可能なテイクアウトメニューも利用できます。

グランベリーパーク クリスマス抽選会

開催日：2025年12月20日（土）・21（日）

時間：11:00〜17:00

場所：グランベリープラザ

定員：各日先着2,000名 ※景品がなくなり次第終了

開催日当日、施設内での購入レシート5,000円（合算可）ごとに1回、抽選会に参加できます。

参加上限は一人10回までです。

かわいい「スヌーピー」とお楽しみが盛りだくさんな「グランベリーパーク」のクリスマスイベント！

グランベリーパークのクリスマス期間限定のイベント“SNOOPY CHRISTMAS 「BIG GIFT」“は、2025年11月8日（土）から12月25日（木）まで、アイスリンク”SNOOPY ICE ARENA 「WINTER BIG FUN」”は、2025年12月6日（土）から2026年3月1日（日）までの開催です。

※情報は2025年10月16日時点のもので、変更になる可能性があります

※画像は全てイメージです

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大きなクリスマスツリー＆アイスアリーナ！グランベリーパーク “スヌーピー CHRISTMAS 「BIG GIFT」“ appeared first on Dtimes.