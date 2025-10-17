Mrs. GREEN APPLEの生配信、アーカイブ映像が公開 65万人が同時視聴
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）がきのう16日、公式YouTubeチャンネルで「大切なお知らせ」とした生配信を実施し、今後の活動について発表した。公式YouTubeチャンネルで、アーカイブ映像が公開された。
【動画】65万人が同時視聴したミセスの生配信映像
同配信では、2025年12月31日で「フェーズ2」を完結し、2026年1月１日に「フェーズ3」を開幕することや、2026年秋頃に約3年振りのオリジナルアルバムをリリースすること、「フェーズ3」のバンドデザインとバンドイメージカラーなどを発表。同時視聴者数は、65万人を超える反響を集めた。
