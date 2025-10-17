µð¿ÍµåÃÄ²Î¡ÖÆ®º²¤³¤á¤Æ¡×½éÂå²Î¤¤¼ê¤Î£¹£±ºÐ¡¦»°Âë½ß¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ë¤µ¤µ¤²¤ëÈþÀ¼¤òÈäÏª
¡¡µð¿Í¤ÎµåÃÄ²Î¡Öµð¿Í·³¤Î²Î¡½Æ®º²¤³¤á¤Æ¡½¡×¤Î½éÂå²Î¤¤¼ê¤òÌ³¤á¤¿²Î¼ê¤Î»°Âë½ß¡Ê£¹£±¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶èÁí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼Âç¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ²Î¼ê¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÂè£µ£²²ó²ÎÍØº×¡Á²Î¤ÏÀ¤¤Ë¤Ä¤ì¡Ä¾¼ÏÂ£±£°£°Ç¯¡¦Àï¸å£¸£°Ç¯¡Á¡×¤ÎÃë¤ÎÉô¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡£¶·î£³Æü¤Ë»àµî¤·¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¸£¹¡Ë¤ÎÄÉÅé¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢µð¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¦¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ë¡Ö¡Ø»°Âë¤µ¤ó¡¢¤³¤ìÃå¤Æ¤¤¤±¡Ù¤È£µ£°Ç¯Á°¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¤â»ý»²¡£ÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþÀ¼¤Ç¡ÖÆ®º²¤³¤á¤Æ¡×¤ò¥Õ¥ë¥³¡¼¥é¥¹¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤âÂç¤Îµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç´ÑÀï¤·¤¿»þ¤Î£·²óÎ¢¤Ë¡ÖÆ®º²¤³¤á¤Æ¡×¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡ÖÎÙ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¡Ø²¿¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¼¡¤ÎÆü¤Ï¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ë¡ØÀ¼³Ú¤ÎÀèÀ¸¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¶¦±é¤·¤¿¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¤È¡¢¿ô½½Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤Ó¹ç¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¶Ê¡Ê¸Å´ØÍµ¼©ºî¶Ê¡¢ÄØ»°Ê¿ºî»ì¡¦À¾¾òÈ¬½½Êäºî»ì¡Ë¤Ï£±£¹£¶£³Ç¯¤Ë¡Öµð¿Í·³¤Î²Î¡×¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯¥ì¥³¡¼¥É¤òÈ¯Çä¡££±ÈÖ¤ò¼é²°¹À¤µ¤ó¡¢£²ÈÖ¤ò»°Âë¡¢£³ÈÖ¤ò¼ã»³¾´¤µ¤ó¤¬²Î¤¤¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢Áª¼ê»þÂå¤ÎÄ¹Åè¤µ¤ó¤ä²¦Äç¼£¤µ¤ó¡¢Åö»þ¤ÎÀî¾åÅ¯¼£´ÆÆÄ¤â¥³¡¼¥é¥¹¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£