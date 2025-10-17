日本サッカー協会は１７日、カタールで行われるＵ―１７Ｗ杯のメンバーを発表した。大会は１１月３日から２７日まで開催。４８チームが参加し、決勝は２２年カタールＷ杯の決勝も行われたハリファ国際スタジアムで開催される。グループＢの日本は１１月３日に初戦のモロッコ、同６日にニューカレドニア、同９日にポルトガルと対戦する。

メンバー発表会見に出席した広山望監督は「このＷ杯での活躍で、自分のバックグラウンドを手に入れられる。ここで得た自信が、今後の成長に向けて大きなエネルギーになる大会。そういう試合を出来るだけたくさんして、選手の成長につなげられれば」と意気込んだ。

招集メンバーは以下の通り。

【ＧＫ】

２１ 平野稜太（大分Ｕ―１８）

１ 村松秀司（ロサンゼルスＦＣ）

１２ 松浦大翔（新潟Ｕ―１８）

【ＤＦ】

３ 田中義峯（浦和ユース）

１７ 竹野楓太（神村学園）

４ 藤井翔大（横浜ＦＭユース）

２ 藤田明日翔（川崎Ｕ―１８）

１６ メンディーサイモン友（流通経大柏）

５ 元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島ユース）

【ＭＦ】

２０ 瀬口大翔（神戸Ｕ―１８）

１４ 川本大善（柏Ｕ―１８）

８ 小林志紋（広島ユース）

６ 野口蓮斗（広島ユース）

１３ 平島大悟（鹿島ユース）

１５ 姫野誠（千葉Ｕ―１８）

７ 長南開史（柏Ｕ―１８）

１９ 和田武士（浦和ユース）

【ＦＷ】

９ 瀬尾凌太（桐蔭学園）

１１ 浅田大翔（横浜ＦＭ）

１０ 吉田湊海（鹿島ユース）

１８ マギージェラニー蓮（琉球Ｕ―１８）