U―１７W杯のメンバー発表会見に出席した広山望監督（カメラ・浅岡諒祐）

　日本サッカー協会は１７日、カタールで行われるＵ―１７Ｗ杯のメンバーを発表した。大会は１１月３日から２７日まで開催。４８チームが参加し、決勝は２２年カタールＷ杯の決勝も行われたハリファ国際スタジアムで開催される。グループＢの日本は１１月３日に初戦のモロッコ、同６日にニューカレドニア、同９日にポルトガルと対戦する。

　メンバー発表会見に出席した広山望監督は「このＷ杯での活躍で、自分のバックグラウンドを手に入れられる。ここで得た自信が、今後の成長に向けて大きなエネルギーになる大会。そういう試合を出来るだけたくさんして、選手の成長につなげられれば」と意気込んだ。

　招集メンバーは以下の通り。

【ＧＫ】

２１　平野稜太（大分Ｕ―１８）

１　村松秀司（ロサンゼルスＦＣ）

１２　松浦大翔（新潟Ｕ―１８）

【ＤＦ】

３　田中義峯（浦和ユース）

１７　竹野楓太（神村学園）

４　藤井翔大（横浜ＦＭユース）

２　藤田明日翔（川崎Ｕ―１８）

１６　メンディーサイモン友（流通経大柏）

５　元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島ユース）

【ＭＦ】

２０　瀬口大翔（神戸Ｕ―１８）

１４　川本大善（柏Ｕ―１８）

８　小林志紋（広島ユース）

６　野口蓮斗（広島ユース）

１３　平島大悟（鹿島ユース）

１５　姫野誠（千葉Ｕ―１８）

７　長南開史（柏Ｕ―１８）

１９　和田武士（浦和ユース）

【ＦＷ】

９　瀬尾凌太（桐蔭学園）

１１　浅田大翔（横浜ＦＭ）

１０　吉田湊海（鹿島ユース）

１８　マギージェラニー蓮（琉球Ｕ―１８）