サッカーＵ―１７Ｗ杯 日本代表を発表「今後の成長に向けて大きなエネルギーになる大会」カタールで１１月３日に開幕
日本サッカー協会は１７日、カタールで行われるＵ―１７Ｗ杯のメンバーを発表した。大会は１１月３日から２７日まで開催。４８チームが参加し、決勝は２２年カタールＷ杯の決勝も行われたハリファ国際スタジアムで開催される。グループＢの日本は１１月３日に初戦のモロッコ、同６日にニューカレドニア、同９日にポルトガルと対戦する。
メンバー発表会見に出席した広山望監督は「このＷ杯での活躍で、自分のバックグラウンドを手に入れられる。ここで得た自信が、今後の成長に向けて大きなエネルギーになる大会。そういう試合を出来るだけたくさんして、選手の成長につなげられれば」と意気込んだ。
招集メンバーは以下の通り。
【ＧＫ】
２１ 平野稜太（大分Ｕ―１８）
１ 村松秀司（ロサンゼルスＦＣ）
１２ 松浦大翔（新潟Ｕ―１８）
【ＤＦ】
３ 田中義峯（浦和ユース）
１７ 竹野楓太（神村学園）
４ 藤井翔大（横浜ＦＭユース）
２ 藤田明日翔（川崎Ｕ―１８）
１６ メンディーサイモン友（流通経大柏）
５ 元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島ユース）
【ＭＦ】
２０ 瀬口大翔（神戸Ｕ―１８）
１４ 川本大善（柏Ｕ―１８）
８ 小林志紋（広島ユース）
６ 野口蓮斗（広島ユース）
１３ 平島大悟（鹿島ユース）
１５ 姫野誠（千葉Ｕ―１８）
７ 長南開史（柏Ｕ―１８）
１９ 和田武士（浦和ユース）
【ＦＷ】
９ 瀬尾凌太（桐蔭学園）
１１ 浅田大翔（横浜ＦＭ）
１０ 吉田湊海（鹿島ユース）
１８ マギージェラニー蓮（琉球Ｕ―１８）