千葉ロッテ、ドキュメンタリー映画の舞台あいさつチケット抽選販売へ
千葉ロッテマリーンズは17日、ドキュメンタリー映画「MARINES DOCUMENTARY 2025（仮題）」（12月12日公開）の前売り券販売および舞台あいさつのチケットを抽選販売することを発表した。
ムビチケカード(劇場チケット前売り券)はデジタル版とカード版の2種類が販売され、デジタル版は1枚につき、ムビチケデジタルカード(映画の絵柄と鑑賞記録を組み合わせたメモリアル画像)が特典として付与。カード版は11月23日のファン感謝デー「MARINES FAN FEST2025」での販売となり、1枚につき選手メッセージポストカードが特典として付く（特典の数には限りがあり先着）。なお、前売り券デジタル版は本日よりMOVIE WALKER STOREにて購入可能に。
また、12月12日・19日の2日間で舞台あいさつも決定いたしました。会場は12日が千葉・ユナイテッド・シネマ幕張、19日が千葉・TOHOシネマズららぽーと船橋（登壇選手は未定）。
■舞台あいさつ抽選販売
【日程・場所】12月12日(金)ユナイテッド・シネマ幕張、12月19日(金)TOHOシネマズららぽーと船橋
【時間】午後6：00開場、午後6：30イベント開始予定(両日)※30分程度の舞台あいさつイベント実施後に映画の上映
【チケット販売期間】11月25日〜30日
【当選発表】12月5日
【チケット価格】1枚3000円※登壇選手は未定
