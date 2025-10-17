１７日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４１５．４２ポイント（１．６０％）安の２５４７３．０９ポイントと続落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１５５．００ポイント（１．６７％）安の９１０４．４６ポイントと３日ぶりに反落した。売買代金は１５３１億７１８０万香港ドルとなっている（１６日前場は１５６１億８０２０万香港ドル）。

投資家の慎重スタンスが強まる流れ。米銀行株安が嫌気されたほか、米中対立の警戒感も重しとなった。昨夜の米株市場では、銀行業界の健全性に対する疑念が浮上し、Ｓ&Ｐ地銀株指数に連動する上場投資信託（ＥＴＦ）は６．２％安と急落。現地の地銀２行は、融資先に関する不正行為で訴訟を起こしたとそれぞれ公表した。米中関係を巡っては、両国が１４日から相互の船舶に対し、港湾使用料の追加徴収を開始。トランプ米大統領が先ごろ、米国と中国は今現在、貿易戦争の状態にあるとの認識を示した。中国指標の発表も気がかり。中国では週明け２０日、７〜９月期のＧＤＰ、９月の小売売上高などが発表される予定だ。結果を見極めたいとするスタンスも買い手控えにつながっている。指数は小動きでスタートし、その後は下げ幅を拡大した。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、電子製品受託製造サービス（ＥＭＳ）大手の比亜迪電子（ＢＹＤエレクトロニック：２８５／ＨＫ）が６．６％安、太陽光発電（ＰＶ）用ガラス基板メーカーの信義光能ＨＤ（９６８／ＨＫ）が５．４％安、ＩＣファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が５．１％安と下げが目立った。

セクター別では、半導体が安い。ＳＭＩＣのほか、英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が７．２％、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が５．０％、ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が４．２％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が３．５％ずつ下落した。そのほか、クラウドや人工知能（ＡＩ）技術の関連銘柄も売られている。ハンセン科技（テック）指数は２．８％安と他の主要指数をアンダーパフォームした。

新興ＥＶ（電気自動車）関連も売られる。小米集団（１８１０／ＨＫ）が２．９％安、理想汽車（２０１５／ＨＫ）が２．７％安、浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が２．５％安と値を下げた。先ごろ発生した小米の高級ＥＶによる死亡事故を受け、ＥＶ人気に陰りが出ると警戒されている。

そのほか、ライダー（ＬｉＤＡＲ）や自動運転などスマートドライブ関連銘柄も急落。地平線（９６６０／ＨＫ）が６．６％安、禾賽科技（２５２５／ＨＫ）が５．９％安、速騰聚創科技（２４９８／ＨＫ）が４．６％安、知行汽車科技（蘇州）（１２７４／ＨＫ）が４．０％安で引けた。

非鉄やセメント、鉄鋼など素材セクターもさえない。洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が４．５％安、江西銅業（３５８／ＨＫ）が４．４％安、中国西部水泥（２２３３／ＨＫ）が５．２％安、中国建材（３３２３／ＨＫ）が３．１％安、鞍鋼（３４７／ＨＫ）が４．０％安、馬鞍山鋼鉄（３２３／ＨＫ）が２．９％安で前場取引を終えた。

本土マーケットは３日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数は、前日比１．００％安の３８７７．２０ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが安い。消費関連、自動車、医薬、インフラ関連、素材なども売られた。半面、銀行は高い。エネルギー、公益、運輸も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）