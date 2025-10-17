「カードダス ドラゴンクエスト」2026年登場　描き下ろしSDイラストも公開

バンダイのカードダスシリーズから、ついに「ドラゴンクエスト」が登場。

HD-2D版「ドラゴンクエストI＆II」に登場するキャラクターやモンスターをラインナップした「カードダス ドラゴンクエスト Vol.1」が、2026年1月に発売されることが、カードダスコレクションの公式Xにて発表されました。

公開されたビジュアルでは、勇者や王女、ローレシアの王子、ハーゴン、スライムといったおなじみのキャラクターたちが、カードダスらしいデフォルメタッチで描かれています。

このイラストは、カードダス版のために特別に描き起こされたデザイン。懐かしさと新しさが融合した、ファン垂涎のコレクションアイテムになりそうです。

中でも注目を集めているのが、「ドラゴンクエストI」勇者のビジュアル。

その構えは、かつてカードダス人気をけん引した「SDガンダム外伝 ナイトガンダム物語」のナイトガンダムを彷彿とさせるポーズとなっており、ファンの間で話題に。

Xの投稿には「ドラクエがナイトガンダムをオマージュするとは！」「逆輸入みたいで感慨深い」といったコメントが相次ぎ、ドラクエとカードダス、二つのレトロカルチャーのコラボを喜ぶ声が広がっています。

「カードダス ドラゴンクエスト Vol.1」は、スクウェア・エニックスが2025年10月30日に発売するHD-2Dリメイク版「ドラゴンクエストI＆II」と連動した内容。ゲームとともに新たな冒険をカードで楽しめるようになっています。

発表によると、発売は2026年1月30日頃の予定とのこと。販売形態や収録ラインナップなどの詳細については、続報を待ちましょう。

