BLACKPINKのLISA（リサ）が、ハリウッド映画「エクストラクション：タイゴ」の出演を検討中だという。韓国メディアのスポーツ東亜が17日、「LISAがK−POP→ファッション界→ハリウッドまで制覇？」のタイトルで報じた。

記事では「LISAがハリウッド作品を通じて俳優として2度目の挑戦に乗り出す。映画界によると、リサはNetflixアクションブロックバスター『エクストラクション：タイゴ』の出演を検討中だ」という。

作品出演が確定すれば、LISAは映画女優として、大きな1歩を踏み出すことになる。今年初め、グローバルOTT HBOで公開された「ホワイトロータス」シーズン3に出演し、演技デビューしている。

9月には、アンジェリーナ・ジョリー、ヒュー・ジャックマン、マット・デイモンらハリウッドのトップ俳優が所属したエージェンシーWMEと活動契約を結び、役者として本格的な挑戦をしている。

同メディアは「LISAが出演を検討中の映画は、クリス・ヘムズワース主演、ルソー兄弟製作のグローバルヒット作『エクストラクション』シリーズの世界観を拡張した作品。20年に初めて披露した『エクストラクション』は、依頼人の拉致された息子を救うために派遣された元特殊部隊出身の雇い兵が、巨大犯罪組織に対抗する話を描いた。以後、映画は後続編まで出してシリーズ化された」と伝えた。