「毎日この顔を何回も繰り返すので、奥歯になんか違和感でもあるんかと思ったら、ただの癖と診断されました笑 やめてその癖」



【写真】「ビートたけしさんみたい」な顔をする犬

そんなコメントとともに投稿された、ビションフリーゼの「アポ」ちゃんの写真がX（旧Twitter）で話題を集めています。



片目を細め、まるでウインクしているような表情に「たけし犬（ビートたけしさんみたい）」「飼い主さんにウインクしてる」「可愛すぎて笑った」などのコメントが寄せられました。



毎日見せる“変顔”に、飼い主がまさかの心配

投稿したのは、アポちゃんの飼い主・あぽちぃさん（@apo_ro0923）。「この顔を毎日何度も繰り返すので、奥歯に違和感でもあるのかと心配になり、かかりつけの動物病院で相談したんです」と話します。すると獣医師の答えは意外なものでした。



「『癖ですね〜』とキッパリ言われました（笑）。以前も寝言を心配して受診したことがあり、改めて“飼い主初心者だなあ”と実感しました」



投稿には「口の中に毛が入ってるのでは」「ウインクしてるだけでは？」といったリプライも多く寄せられましたが、診断結果に多くの人が安心した様子。「ただの癖でよかった」「心配して損したけど癒された」など、ほっこりムードが広がりました。



“あくびの後に出る顔”が個性に

この表情は主にあくびの後に見られるとのこと。



「気づいたら子犬の頃からしていました。あくびをすると、ほぼセットでこの顔になるんです（笑）」



アポちゃんは2024年9月生まれの女の子で、焦げ耳がチャームポイント。



「人も犬も大好きで、好奇心旺盛。最近は一歳を過ぎて、ますます甘えん坊になってきました」



SNSでは「感情が顔に出すぎてる」「あくびの癖が可愛すぎる」と、アポちゃんの“表情力”に注目が集まっています。



「心配から笑顔に変わる投稿に」

思いがけず大きな反響に驚いたという、あぽちぃさん。



「何気なくあげた写真に、こんなに“心配と可愛い”の両方のコメントをいただけて本当にうれしかったです。アポもきっと喜んでいると思います」



今後も観察を続けながら、アポちゃんの“癖顔”を温かく見守っていく予定だそうです。



「この癖も個性のひとつ。これからも豊かな表情を見守りつつ、新しい一面を見つけられたらと思います」



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）