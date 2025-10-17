寝具を展開する昭和西川は、アプリ『Pokémon Sleep』とのコラボ商品第2弾を10月20日より順次発売すると発表した。

【画像】今回販売されるコラボ商品一覧

発売順に、展開予定のアイテムを紹介する。

ギガ枕EXは、ピカチュウとカビゴンそれぞれのデザインで、ポケモンと一緒に寝ているように眠れる枕だ。価格は17,600円（税込）で10月20日より発売する。

以下に紹介する4商品は、11月14日に発売する。

のびのびピロータオルは、既に使っている枕がポケモン仕様になる今治産のタオルまくらカバーだ。ポケモンたちの寝顔が5種展開されている。価格は5,500円（税込）で発売する。

ニューマイヤーブランケットは、軽やかでやわらかな肌ざわりが特長のニューマイヤー素材を使用し、ピカチュウの寝姿をデザインした商品だ。ハーフケット、クォーターケットもラインアップされているため、シチュエーションに合うサイズを購入できる。価格はブランケットが8,800円（税込）、ハーフケットが6,600円（税込）、クォーターケットが4,400円（税込）となる。

わた入りボアブランケットは、ピカチュウやカビゴンなどさまざまなポケモンが『Pokémon Sleep』と同じように眠っている姿をデザインした商品だ。コンパクトに使えるハーフケットも合わせて用意されている。

わた入り2枚合わせブランケットは、ふんわりした中わたを2枚の生地で挟んだ、肌寒い時期に重宝するボリュームのある1枚だ。価格は13,200円（税込）で販売する。

コラボ商品は全国直営店と西川ストア公式本店で取り扱う。

（文＝リアルサウンドテック編集部）